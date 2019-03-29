中央新疆工作協調小組辦公室再換將。去年八月調任中央統戰部副部長的侍俊，履新新疆辦主任。自二○一○年以來，新疆小組及新疆辦經歷了多次變遷，集中折射了治疆策略的變化調整。



新疆小組組建於本世紀初，起初是一個鬆散的協調機構，只有小量工作人員，沒有專門的辦事機構。二○○九年發生「七五」暴亂之後，新疆工作加碼，新疆小組調整組建了辦公室，設在中央政法委，由時任政法委秘書長周本順兼任主任。政法委全盤執掌新疆工作，既是當時鐵腕治疆方針的體現，又是權力圈地的產物。不過，當時的新疆辦，依然屬於「超負荷運作」，雖然新疆小組組長是政治局常委層級，新疆辦主任由正部級官員領銜，但新疆辦副主任卻只是幾位副局級幹部，負責承辦具體事務。



中共十八大之後，新疆小組以及新疆辦經歷了一連串的整頓。新疆小組組長改由全國政協主席接管，剝奪了政法委對新疆工作話事權的割據壟斷。與之相對應，新疆辦則從政法委轉設到國家民委，新疆辦主任也改由全國政協副主席、國家民委主任王正偉兼任，規格抬升到副國級，這在當時所有中央層面的辦公室中都是很罕見的。



而新疆辦副主任同樣水漲船高，由國家民委副主任李昭、發改委原副主任杜鷹、教育部原副部長魯昕等人擔任，一者改變此前副局級幹部充任的格局，二者打破單一部門壁壘，更為多元化，凸顯從民族宗教、社會經濟、文化教育各方面同時加強治疆工作的新思路，這與當時所謂的「柔性治疆」思維相契合。不過，儘管規格提高，實際工作效果卻未達預期要求。



二○一六年，治疆班子進行重大改組，新疆黨委書記張春賢離職，王正偉不再兼任新疆辦主任。奉行強硬路線，敢於發聲亮劍，成為治疆工作的主軸。新疆辦從民委又轉移到統戰部。新疆政府副主席史大剛進京，擔任中央統戰部副部長兼新疆辦主任。其後，統戰部增設九局，專門負責新疆事務，新疆辦進一步加強了實體化。新疆工作從政府系統集中收歸到黨務系統。十九大後，國家民委、宗教局整體都劃歸統戰部領導，實現了空前的「大統戰」格局。



雖然總體來看，新疆辦權力重心近十年來是一條「政法──民族──統戰」的變遷軌迹，但此次第四任新疆辦主任侍俊的履新，又帶來了新變化。侍俊與史大剛一樣，是以統戰部副部長身份兼掌新疆辦，然而兩人背景卻有相當的不同。史大剛是農業技術官員出身，曾擔任喀什地委書記，在擔任新疆副主席時分管商貿、旅遊等工作。而侍俊曾主政四川阿壩藏區，後在政法系統深耕多年，擔任過四川公安廳長、政法委書記、中央政法委副秘書長、公安部副部長，這與首任新疆辦主任周本順的履歷很相似。



侍俊此番調任統戰部並主管新疆辦，是統戰與政法的融合，以統戰之名，強化政法，目的是形成治疆工作的合力。治疆工作經過不斷修正調整，進入新階段。