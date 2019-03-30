功夫茶：中環塞車成絕症　電子道路盡廢噏

「十年磨一劍，霜刃未曾試。今日把示君，誰為不平事？」各位看官，古人花十年工夫磨成利劍，想為不平事出頭，何其雄心壯志呀。反觀港產官僚弱過弱雞，磨劍磨足四十年都係頭耷耷，仲妄想學人解決塞車死症，擺明廢噏啫。



中環塞車係老大難問題，不論係港英政府定係特區政府，都話要實施電子道路收費解決，點知一拖就拖咗四十年。點解拖咁耐？港英時期話基於私隱，市民唔支持計劃，隨住私隱條例推出，回歸後冇咗呢方面嘅憂慮，但港產官僚議而不決，決而不行，結果小病變大病，大病變絕症，家陣中區部分路段嘅繁忙時間行車速度，只有每小時六公里，步行仲快過搭車，問你死未。



嗱，無計可施之下，林鄭再次喺櫃桶底摷番呢個計劃出嚟翻兜，初步擬喺美利道、花園道、干諾道中及德輔道中一帶實施電子收費，之但係市民最關心嘅收費水平、適用車輛及實施時間表統統欠奉，話要再諮詢持份者喎。喂，今次已經係香港第六次就收費問題進行諮詢嘞，到底仲要拖幾耐呢？



正如學者話齋，上屆政府明明實牙實齒話要落實推行，結果到今屆仲係諮詢階段，使咗咁多公帑研究復研究，到頭來都係得張爛鬼收費地圖咁大把，話係「冇餡方案」就係咁解。鬼咩，港產官僚向來係語言嘅巨人，行動嘅侏儒，吹就天下無敵，做就無能為力，擺唔平持份者利益咯喎，想落實計劃真係談何容易。



哎呀，話口未完啫，運輸業界及區議員已表明反對。梗係喇，電子道路收費猶如「買路錢」，加重業界皮費。地區人士就擔心實施收費會變相成為「有錢人專用區」，仲話中環塞車係由違例泊車引起，加上「老闆車」通街都係，有錢人唔介意畀錢啫，但住喺該區嘅居民就百上加斤嘞。



其實講來講去，塞車嘅根源咪就係車輛太多，基建太少囉。看官，香港十年間私家車增長達五成，但道路網及泊車位增長不足一成，淨係中環灣仔繞道咋，興建近十年先至成事，仲要慢工出劣貨，對紓緩塞車作用輕微。基建蝸行牛步咯喎，有咩法子唔塞車塞到喊吖。港府唔怪罪自己無能，反而懲罰市民荷包，乜嘢問題都係獨沽一味徵費解決，仲要瞻前顧後，畏首畏尾，唔媽聲四起至奇。



所以話，香港唔止道路擠塞，最慘係港產官僚腦梗塞。新加坡廿年前已推出電子道路收費，出年仲會附加自動導航等功能，香港到今日仲係爭拗不斷，死拖爛拖，高官不如返屋企吔蕉算把喇。



