世界視線：政客轉軚奪權位　英國脫歐照妖鏡

英國脫歐原定限期在昨日屆滿，雖然獲歐盟延期，但脫歐方案依然懸而未決，而且局勢愈演愈亂，一發不可收拾。首相文翠珊先被國會奪去脫歐主導權，後被盛傳遭逼宮，三位內閣大臣辭職倒戈。窮途末路的文氏孤注一擲，聲言願以下台換取脫歐協議獲通過。英國政壇反應不一，有人竊竊自喜，有人落井下石，但更多的是負評。



前外相約翰遜應該是英國政壇其中一個最樂於聽到文翠珊下台的人。作為保守黨疑歐派旗手，他卻一向強烈反對文氏的脫歐協議，形容是對歐盟投降，然而聽到文氏願辭職保脫歐，他及下議院議員莫格等約四十名議員，隨即轉軚支持換湯不換藥的方案。約翰遜口口聲聲是為國家利益的痛苦決定，然而痛苦的似乎是文翠珊，他自己就被列為保守黨新黨魁大熱人選之一，其他還有環境大臣高文浩、外相侯俊偉和內政大臣賈偉德。保守黨退黨議員蘇愛琳指約翰遜等人轉軚支持協議，純粹是要把首相踢走，非常可恥。工黨議員凱爾則抨擊這些議員令人厭惡。



貓哭老鼠，但老鼠肉未必能到口，文翠珊最少要得到七十五名議員轉軚支持，脫歐協議才可望通過，暫仍未夠票數。北愛爾蘭民主統一黨黨魁范愛玲重申不會支持現時的協議方案，工黨黨魁郝爾彬直斥文翠珊做法是為政黨管理多於公眾利益，有政界人士更指文翠珊的交易是赤裸裸地賄賂議員。如果文氏下台能解決問題，她根本不需等協議通過，立刻了斷便可。若協議不通過，是否代表議員支持她留任？把兩者綑綁作政治交易，令人懷疑文氏的智慧，又或者只是她為應付黨內逼宮的權宜之計。



女首相稱辭職交易是為顧全大局，可是面前是一場亂局。英國國會下議院日前再表決八個脫歐選項，結果包括第二次公投都全部被否決，不知這群議員到底想要甚麼。保守黨上演「九王奪位」自相殘殺，工黨想收漁人之利，對國家「見死不救」。本來是民族團結再出發的契機，現在淪落到如斯境況，文翠珊固然責無旁貸，自私自利的政客亦要負上極大責任。脫歐恍如政壇照妖鏡，令人大開眼界。



