神州觀察：惡村官為禍一方　掃黑惡任重道遠

國家柔道隊現役運動員、全運會冠軍馬端斌，日前通過社交平台實名舉報其老家遼寧省本溪市桓仁縣五里甸子鎮樺樹甸子村兩任村支書，貪腐上千萬元扶貧款、勾結流氓欺壓村民，甚至打傷其父。事件令輿論嘩然，反映內地掃黑除惡專項行動，正如當局所言仍「留有死角」。



被舉報的兩任村支書為劉氏兄弟，有村民因過去五、六年持續舉報而遭報復，有人被鐮刀斬傷、有人被打掉牙齒，更有村民養殖的蜜蜂被毒死、水稻被毀壞，甚至威脅村民「再告就弄死你」。雖然在村民持續舉報下，前任村支書辭職下台，但他的弟弟又接棒當支書，繼續胡作非為，巧取豪奪，村民苦不堪言。



按照中央掃黑除惡列出的條件，包括「把持基層政權、壟斷農村資源、侵吞集體資產、利用家族、宗族勢力橫行鄉里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的村霸等黑惡勢力」，劉氏兄弟的惡行，符合當局重點打擊對象。



馬端斌舉報的問題，並非孤例，去年初以來，中央統一部署掃黑除惡行動，全國各地鄉村被打掉的黑惡分子不計其數，其中一些村官惡行更是令人髮指，像貴州遵義有「村霸」村支書，一提到他的名字，村裏小孩都不敢哭鬧；河南鎮平縣有村支書連政府官員、派出所公安都敢打；河南有村支書更被村民稱為「皇上」，其父被稱為「太上皇」，當中或可窺見到全國鄉村亂象。



事實上，中央巡視辦早前曾公布，全國各地市縣巡察十四萬三千個行政村，發現民眾反映強烈的突出問題三十九萬個，包括貪污挪用集體資產、截留私分、虛報冒領扶貧款等不正之風和腐敗問題，數據反映內地村一級政權已大面積潰爛，全國近七十萬個行政村，不知還有多少涉黑村官正在禍害百姓。



內地鄉村黑惡勢力橫行，表面上是社會治安問題，實際上是政治問題，是體制性的頑疾。在官場貪腐大環境下，鄉村選舉變質，買票賄選、暴力拉票等歪風盛行，不少村政權成了家族或黑道勢力的領地，民主監督形同虛設。而有黑惡勢力，就一定有「保護傘」，如果沒有政府官員的包庇，劉氏兄弟又如何能橫行十多年？



馬端斌的舉報還表明，內地官方舉報和投訴渠道並不暢通，依然要靠「前妻舉報、二奶反水、小偷反貪、兒媳揭發」等另類反腐，此次若不是有「冠軍舉報」引發社會關注，恐怕根本就無人問津。



值得關注的是，中央近日即將啟動第二輪的全國掃黑除惡督導工作，強調以「打傘破網」、「打財斷血」為重點。但僅靠督導組和巡視組反腐掃黑，沒有全民參與監督，根本就難以徹底摧毀黑勢力的關係網，最終也只是治標不治本！



