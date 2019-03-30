正論：港鐵墮落不可收　小恩小惠難息怨

有錯就認，打就企定！港鐵宣布就本月發生的荃灣線撞車及機場快綫電纜故障致服務受影響事故，撥款三千五百萬元回饋乘客，其實是港鐵請客，公帑埋單，無法挽回因醜聞纏身而蒙污的港鐵形象，更不可能換回港鐵的安全可靠，充其量是讓市民「消消氣」。



與港鐵去年盈利一百六十億元相比，今次撥款三千五百萬元回饋乘客堪稱九牛一毛。然而，港鐵決定在五月十一至十三日一連三天提供港鐵半價優惠，仍惹來議論紛紛，事關十一日乃周六，十二日母親節，十三日佛誕補假，連續三天都是假期，港鐵的所謂半價優惠，對不少市民而言是口惠實不至。雖然港鐵解釋不在工作日提供優惠，旨在避免平時坐巴士的上班族改乘港鐵，造成交通混亂，非為慳錢，但怎麼說都好，港鐵撞車事故發生於工作日，提供優惠卻是假期，難逃投機取巧之嫌，亦難免被質疑誠意不足。



港鐵的「算死草」精神，也體現在今次的加價安排上。根據可加可減機制，港鐵今年又可加價逾百分之三，但港鐵明白眾怒難犯，因此在加價的同時宣布票務優惠，幾乎抹平了今年的加幅，但又說餘下百分之零點三的加幅，將在以後加價時一併補上。有人算過，這點加幅不過是五百萬元，對財大氣粗的港鐵而言根本不值一哂，港鐵連這點蠅頭小利都不願放過，其「堅持」實在是令人嘆為觀止。



當然，撥款回贈也好，變相取消今年加價也好，都是公關手段，能否稍紓民怨卻不敢樂觀。事實上，港鐵近年彷彿撞邪，三日一個小意外，五日一個大故障，最近更發生「四線齊壞」及撞車傷人事故，皆為四十年來所僅見，距離車毀人亡只是一步之遙，更別提沙中線豆腐渣工程一發不可收拾。人們不禁要問，為甚麼曾經安全、可靠的港鐵服務，如今變成了不安全、不可靠？為何以前是香港精神、香港速度的代名詞，如今淪為香港墮落的象徵？為甚麼港英時代能管理好港鐵，到了一國兩制、港人治港的年代，一切都變了味？



問題出現在下面，根子往往在上面。港鐵管理百孔千瘡，說到底是港府管治出了大漏洞。港府是港鐵大股東，不少港府官員是董事會的當然成員，理論上港鐵要向路政署、運房局等衙門負責，然而路政署渾渾噩噩，運房局局長陳帆更是典型的「佛系」官員——「看到報道才知情」，港鐵在放任自流之下，自然是錯漏百出，每況愈下。而更加令人側目的是，出了大事後即使有問責，那也是找港鐵管理層祭旗，反觀港府高官有自謂「膽自大」的高層罩住，官官相護，永遠是好官我自為之。



一節見則百節知，港鐵的墮落，反映出港府管治無靈魂，折射的是一國兩制荒腔走板，港人治港變形走樣。不少港人對一國兩制沒有信心，眷念舊時代，從港鐵的今不如昔可以找到線索，而這，不就是港英餘孽所夢寐以求的局面嗎？



