中美貿易談判的進展難以預料，美國總統特朗普的立場已定，縱使他在實際談判中可能有所讓步，但亦缺乏誠信。中國政府不應輕易相信白宮主人的話，致被其所欺騙，陷於困局。



對付特朗普政府一類的無賴，只能堅定本國利益立場，不能隨便把國家利益來作交易，以免受騙之後，在國內外進一步受辱，失去人民的信任和尊敬。實際上，中美關係已不是牽涉領導層的個人榮辱，而是關乎國家利益、國家體面，乃至中國復興大業，故不能心存苟且僥倖。



眾所周知，特朗普偏向以色列，從承認以色列首都在耶路撒冷，到承認被佔領的敍利亞戈蘭高地為以色列所有，公然違反聯合國決議，挑起與伊斯蘭各國的矛盾，應該足以說明特朗普政府的本質：一是霸權主義，卻是與猶太利益集團勾結；二是不顧一切，造成政治現實來挑戰全世界。兩者都顯示出他已不考慮美國政府今後的國際作為，也不理會他會否繼續執政，只為特殊利益而騎劫美國政府。



面對這樣無賴無理的政府，中國政府又怎可以常理與之相處，更不用說與其談判？



於是，中國若讓步，特朗普必然得寸進尺。中國若認為特朗普會投桃報李，乃屬癡心妄想。即使特朗普在談判中有所讓步，談判之後便可能反悔，中國並非沒有教訓。



中國若不讓步，特朗普反而會投鼠忌器，一如與北韓談判那樣，不敢逼人過甚，自絕談判之門。美國極右政府中並沒有如親以色列那樣巨大勢力來反華，反而有不少親華力量（實質只是唯利是圖），特朗普政府便不可能像處理與以色列關係那樣決斷和不顧一切。



最近，北韓似乎又有與南韓和解的舉動。但更為重要的是，北韓與俄羅斯來往密切，北韓領袖金正恩準備訪問俄羅斯，相信他與普京可能會有新的舉措來對付美國。



而金正恩退出與美談判，公開批評特朗普政府中的極右人物（意在分化），都顯示出強勢和政治主動。他的最大王牌是重啟核武，美國難以進逼。北韓的最大損失只是未能取消制裁，但國內外的聲譽形象已大大改善，若能與俄羅斯有更緊密合作，便已是有所得益，與南韓的關係還可改善。即使中國驅趕北韓在華的非法勞工，以討好美國，對北韓的影響還是有限。



因此，中國與美國談判，好應參考俄羅斯與北韓的經驗。與其屈辱地討好奉承美國，不如把圍魏救趙的策略進一步發揮、擴大，把與美談判擱在當前，可談卻絕不讓步，堅持到底，看誰最後勝利。