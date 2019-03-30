在反共反華問題上，香港反中亂港集團、洋奴漢奸和山姆大叔是「互相遞牌、聯手出牌」的，最常見的是他們都拿「一國兩制」過橋說事。



香港這邊，他們會向老美提供一國兩制「遭到破壞」的材料，向美國人告狀，給美國人「遞牌」，從而對北京打「香港牌」。美國那邊，則會「高度關切和重視」他們提供的材料和「控狀」，請他們「作供」、「聽證」、「高規格接待」，為他們撐腰打氣、「擴大影響」，給他們遞上向北京「抗爭到底」的「美國牌」，令他們反共反華愈加瘋狂，更好的為美國制華大賣其力。



他們「互相遞牌」、「聯手出牌」反共反華，是香港實施「一國兩制」的特別產物。以老美從中共建政之始就積極在中國內部扶持反共反華政治力量的一貫做法，他們自然會把香港實施「一國兩制」當成天賜良機，大加利用，這方面老美最可靠的政治盟友老英更是緊密配合。



香港過渡期，英夷就通過政改，通過將未來香港的管治權植根於「本地人」，催生和培養了一群所謂民主派政客，他們以「民主拒共」、割裂「一國」和「兩制」、割裂中國和香港為目標，令香港「堅守」在冷戰時期的反共反華營壘裏，由此在中國內部名正言順的培植了一個「強大的政治反對派」，小而言之，可以守護香港這個歷史悠久的「反共基地」，大而言之，可以為對華搞「顏色革命」發揮獨特作用，而無論大小，都能為美英戰略利益、國家利益服務。



事實上，在英夷一百五十年殖民統治下要「民主拒共」，培植反對派政客和洋奴漢奸十分容易，自告奮勇者大有人在，只是，兩者之間尚有區別。九七回歸之初，反對派政客多以「爭取民主」為標榜「行走江湖」，還知分寸。然而，反着反着，他們就不要底線了。一是他們為反而反而不擇手段；二是他們太需要美英勢力支持；三是他們骨子裏從來就沒有國家民族觀念，崇洋媚外甚深。三管齊下，他們迅速投靠外夷，出賣香港，甘為老美走卒打手，終以「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」為榮，無恥之極也。