香港電台作為政府部門，卻充當反對派喉舌，經常和政府唱反調，這是眾所周知的事實。有時候為了掩人耳目，也會邀請親建制人士上節目，結果往往弄巧成拙，搞得尷尬不已。譬如，政府前新聞統籌專員馮煒光日前在該台節目中直抒胸臆，多次批評港台，絲毫不留情面，令人嘖嘖稱奇，港台這次果然「捉蟲」。



馮煒光指出：「議員和傳媒，包括製作呢個節目嘅電台，幾乎每日都要唱衰自己國家先安樂。」沒錯，香港有些人為反而反、逢中必反，已到了走火入魔、不可理喻的地步。當中許多人其實並不了解中國，甚至從來沒有去過內地，只是人云亦云，人罵亦罵，反對派及反中亂港傳媒將內地說得一無是處，他們也就認為內地一無是處。



無可否認，中國確實還有許多事情做得不足，許多地方有待改善，但相對於過去的封閉落後，目前中國已經開放得多、進步得多，綜合國力更是達到前所未有的高峰，這是任何人都無法否認的事實。反對派及反中亂港傳媒基於不可告人的政治目的，刻意唱衰和抹黑中國，洋人罵華為、罵一帶一路，他們也跟着罵華為、罵一帶一路，甚至比洋人罵得更兇狠，這是其奴才基因作祟，不足為奇。可悲的是許多香港人尤其是年輕人從來不去認識自己的國家和民族，一味偏聽偏信，以訛傳訛，導致習非成是，充滿偏見。



近年本土及港獨思潮氾濫，正是因為許多年輕人毫無國家民族觀念，他們既不了解中國飽受列強欺侮的百年歷史，也不清楚香港被英國武力霸佔的黑暗一頁，反而將洋人當恩人，將英國當祖國。其實這也難怪，英國管治香港一百五十年，殖民教育早已植根社會，各個領域都留下深深烙印，偏偏回歸後沒有清除殘渣餘孽，反而全盤照收，港府內部固然充滿無間道，連港台這個「食碗面、反碗底」的怪胎也不敢整頓，可謂奇哉怪也！