年近八旬的「民主阿婆」陳四萬日前率隊越洋告狀，雖獲得美國副總統彭斯寵幸十分鐘，可惜未曾真箇——反對派希望美國取消《香港政策法》，藉以向港府及北京施壓，這一目標並未達到。於是反中亂港傳媒只好打腫臉充胖子，聲稱美國對香港政策走向「強硬」，如果港府繼續推動修訂逃犯引渡條例，一定會有「後果」云云，也算是阿Ｑ精神勝利法吧。



其實香港政策法並非美國對香港的單方面恩賜，而是商業上的互惠安排，香港不僅是不少美國大公司的亞太總部所在地，更是少有的美國享有大幅貿易盈餘的地方，一年多達三百多億美元。另一方面，香港又是美國對中國策動顏色革命、施加影響力的橋頭堡，一旦取消香港政策法，香港與內地城市並無二致，美國不僅會失去巨大經濟利益，更會失去政治槓桿，精明的美國人是不會幹這種蠢事的。只消看看美國駐港領事館的規模比美國駐北京大使館還要氣派，就知道美國對香港特殊地位的看重，香港反對派希望主子放棄香港政策法，何止太傻太天真，更是枉做小人。



退一步說，就算美國取消有關政策，那又如何？死了張屠戶，不吃帶毛豬，沒有這個法律，地球照樣轉，太陽照樣升起。看看吧，美國沒有深圳政策法，並不妨礙深圳成為中國的硅谷；美國沒有上海政策法，上海早已是中國最重要的經濟城市；香港若沒有了這個法律，日子一樣過，倒是香港不再是「一國兩制」，最倒楣的不是別人，正是反中亂港集團。



歸根究柢，美國是否取消香港政策法，取決於本身的戰略利益，不以別人的意志為轉移。洋奴漢奸可以為主子衝鋒陷陣，搖旗吶喊，但千萬不要三分顏色上大紅，以為主子邀你來訪，賞臉見你，你就可以強人所難。特朗普強調「美國第一」，從未說過「洋奴第一」，明白了嗎？