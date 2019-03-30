沒有最荒謬，只有更荒謬。港鐵頻頻出事，機器故障慢駛、停駛經常發生，至於去年史上首次「四線齊冧」，乃至今年史上首次兩列列車互撞，都是罰錢了事。特區政府擁有港鐵逾七成股份，罰款誰來付，當然不是負責監督港鐵的「混帳局長」陳帆，也不是年薪逾千萬港元的港鐵高層，而是被迫做冤大頭的納稅人。



港鐵去年十月十六日「四線齊冧」事故長達六小時，須按「服務表現安排」機制繳交罰款，但負責監督港鐵的運房局局長陳帆當時並未能說清楚，懲處是分開每條路線計算，還是合併作單一個案處理，僅指會再與港鐵商討，可謂豈有此理！政府及港鐵於二○一三年的票價調整機制檢討中，引入服務表現安排。根據有關機制，港鐵倘在控制範圍中有嚴重服務延誤，會按時間長短而設不同罰款額。列車服務延誤三十一分鐘但少於一小時，會罰款一百萬元；超過一小時但少於或等於兩小時罰款二百萬元；超過兩小時但少於或等於三小時，會罰款三百萬元等，每宗事故罰款額上限為二千五百萬元。政府過往一直以服務延誤最長的一班列車來計算港鐵罰款金額，以去年十月「四線齊冧」來說，若只作單一事故計算，即最長延誤不足兩小時，罰款額只是二百萬元。有關新聞一出，輿論嘩然，騰笑國際！



今年三月港鐵兩列列車在中環站凌晨測試新信號系統期間相撞，荃灣線金鐘至中環停駛兩日，交通大混亂，其後港鐵車務總監劉天成出席立法會會議時指出，鑑於今次事故令荃灣線來往中環站與金鐘站的列車服務暫停了兩天，港鐵將撥出二千五百萬元，於明年透過車費優惠回饋乘客。另外，港鐵將於今年五月十一至十三日一連三日，提供大約半價車票優惠予市民。劉指，選擇在周末期間和假日推出優惠，是審慎安排，經過風險評估，預計有逾一千三百萬人次受惠。四十年首次列車互撞，如果不是測試新信號系統，而是滿載乘客，那麼人命嚴重傷亡世紀大災難，請問要不要追究責任？「錢可以解決的都不是問題」，更何況罰款也好，車票優惠也好，都是用納稅人的錢，甚至日後會利用提高票價，把港鐵「損失」轉嫁於乘客身上！難得的是，立法會尊貴的田北辰議員，竟然說金額已達上限，史無前例，符合社會期望。有這樣的民意代表護航，下次港鐵的事故可以更荒謬！



港鐵罰款機制賣乖取巧，根本反映不到港鐵事故頻生的嚴重性，且荒謬的是罰錢不罰人，像「四線齊冧」甚至列車互撞，港鐵、政府無人問責，而區區千百萬元罰款，權作票價優惠，更是佔了便宜又賣乖！