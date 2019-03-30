台灣總統選舉逼近，風頭躉韓國瑜出訪港澳及大陸拚經濟，成功簽下大單的同時，卻激起綠營「賣台」的指摘，黃之鋒等港獨分子也來鸚鵡學舌，拋出「票投國民黨，台灣變香港」的爛口號，以為可以嚇唬人。但香港真的如此容易複製，想變就變到？如果台灣真能變成香港，經濟實力翻幾番，民生就不會如此凋敝，外交也不會如此受困。



以人均GDP論英雄，台灣在「亞洲四小龍」之中的排名愈墮愈後。二○一七年數字顯示，新加坡以五點三八八萬美元躍居第一；香港約為四點五萬美元；南韓排第三有二點九萬美元；台灣只有約二點四萬美元，敬陪末席。上世紀九十年代初，台灣還能排名第三，廿年人事幾番新，台灣一味內鬥內耗，跟香港的差距愈拉愈闊。還未說香港是國際金融中心，證券市場上月平均每日成交金額高達過千億元，台灣望塵莫及。



國際地位方面，不說別的，香港好歹有個陳馮富珍當過世衞總幹事，台灣卻連開個世衞會議也不得其門而入。此所以，台灣根本不可能變成香港，若能變成香港，大學生也不至於長年被「22K魔咒」纏繞，經濟規模也不至於愈做愈縮，斷交國也不至於愈來愈多。



台獨從來都是偽命題。綠營都全面執政這麼多年了，如果台獨真能實現，為何從李登輝到陳水扁再到蔡英文都不宣布台灣獨立？當年大陸國力還不如今日強盛，陳水扁猶慨嘆台獨「做不到就是做不到」，今日兩岸實力此長彼消，蔡英文更加不可能做到，卻依然以此騙人，可恥復可笑。網絡上有個笑話是這樣的：高雄香蕉滯銷，韓國瑜幫忙找訂單，賴清德叫你連皮吃！民進黨拚經濟不行，搞外交沒轍，利民生無計，惟有使出看家本領抹紅抹黑。可以說，明年總統大選不再是藍綠之爭，而是統獨對決，是台灣人想豐衣足食還是想政治當飯食的抉擇！