近年，筆者常向學生以至身邊的年輕人傳達一個訊息，就是要獨立思考、慎思明辨，此事卻知易行難。由中學到大學成長期間，我身邊很多師長、同學都認為自己就是一個能獨立思考的人，這也難怪，人是不容易看清自己的。大部分自命高明的人，說實話，都是很容易迷失在群眾風潮中，真正能一士諤諤，不與世俗同褒貶者，少之又少。



人云亦云本不打緊，如果不至於影響人生抉擇，以至影響社會走向的，又管他作甚？日子馬馬虎虎便過去，也是挺好的。但據我觀察，當代不少人已糊塗到嚴重影響生活的地步，所以不得不敲響警鐘。



我身邊好些結婚後熱切想置業的年輕人，多年來都未成功，由買得起樓等到如今買不起，正是因為聽信了社會上太多「樓市將爆」的聲音，等呀等，結果愈等樓價愈升，有些小伙子早已灰心，甚至說打消了在這輩子置業的念頭。在英國脫離歐盟的公投中，按理一望而知，脫歐前路維艱，得不償失。但當時不少人就是頭腦發熱，聽信了政治野心家的煽動言論，輕率投票，結果把大不列顛弄得如今內外交困的地步。



雖說人生難得糊塗，但如今不少人是「糊塗得難」，災難的難。所以，我近日誠摯地奉勸人，要好好培養判斷力，判斷力若是不濟，自己以至整個社會都容易陷入困境。



一般人聽到多數者的意見，潛意識的自然反應就是假設這意見合理，除非後來找到足夠反例子，才會質疑。我則勸身邊的小伙子們走相反之路，因為這是一個舉世昏昏的年代，不智者多，故剛聽到一個主流意見，本人的自然反應是假設該意見不合理，除非找到足夠理據支持，才會認同。



《道德經》說：「天下皆知美之為美，斯惡矣；皆知善之為善，斯不善矣。」真正能明白這句話的人，就悟道了。