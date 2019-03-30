特朗普似乎容不下世界能有一刻寧靜，不是嗎？佢早前承認耶路撒冷為以色列首都後，日前又承認以色列對佔領得來嘅戈蘭高地享有主權。在特朗普簽署公告後，以色列與巴勒斯坦先後以火箭及戰機空襲對方，造成多人受傷。



美國一味恃惡行兇，特朗普尤其一意孤行，佢上台以來，儼然比以色列總統更像以色列總統，為了幫助以色列，佢宣布退出聯合國教科文組織與聯合國人權理事會，今趟更是首個國家表態承認以色列對戈蘭高地的主權，在國際引起一陣強烈震撼。當知道這個消息，法國、德國、英國、比利時、波蘭這五個聯合國安理會成員國，他們亦是美國的北約盟友，發表聯合聲明指出，對戈蘭高地歸屬問題的立場不會改變，即不承認以色列對該高地擁有主權。最好笑的是，連日本的安倍，也不知道是否吃了豹子膽，竟敢在特朗普背後插上一刀，也不承認以色列吞併戈蘭高地。



敍利亞對戈蘭高地擁有完整主權，這是國際公認的事實，這一事實也被聯合國安理會第二百四十二號決議及相關國際法確認。以色列垂涎戈蘭高地的戰略價值，已武裝侵佔該高地近半個世紀！特朗普單方面維護以色列的非法利益，除了當聯合國安理會冇到更是為虎作倀。美國再霸道，總不能當中國和俄羅斯冇到吧？



中國外交部已經發聲明，稱中方主張根據聯合國有關決議與國際法準則，通過政治手段解決領土爭端，以實現中東地區的持久和平。中方的主觀意願美國怎會在意，反而俄國不會坐視不理，皆因敍利亞可說是俄羅斯在中東地區唯一的勢力範圍。再說，如果以色列武裝佔領戈蘭高地能夠得到美國的合法化認可，咁俄羅斯佔領克里米亞，美國又為何對俄羅斯進行長達多年的經濟制裁？這不是雙重標準兼大細超嗎？普京條氣點會順？中東地區怎可能有持久和平！