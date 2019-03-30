懲教署不久前宣布，將在懲教設施中加強科技應用，提升監獄管理的效率及保安水平，積極發展智慧監獄系統。懲教署會先斥資逾四百萬元試行四項智慧監獄系統，包括維生指標監察系統、移動及位置監察系統、影像分析及監察系統，和緝毒機械臂系統，並向傳媒展示智慧手帶、閉路電視監控、緝毒機械臂等儀器。



歐洲監獄及感化服務的創新科技顧問Steven Van De Steene，和英國德蒙福特大學社區及刑事司法高級研究員Victoria Knight指出，建設智慧監獄可以幫助囚犯、家屬、監獄職員和專業團體建立關係，盡量減低監禁帶來的影響和傷害，使得囚犯刑滿後能夠融入社會。



懲教署監獄注入「智慧」元素，科技應用不但在監獄管理上，同時也希望在囚人士一齊「Smart」起來，令他們在獲釋後不與社會脫節。



在更生工作方面，懲教署因應教育潮流，為在囚青少年引進STEM教育，讓他們裝備自己以應對社會急速發展所帶來的挑戰。另一方面，安全羈押十分重要，懲教署近年積極探討引進創新科技，以人面識別系統、人工智能、巡邏機械人等優化懲教署的管理及工作環境。



儘管監獄看似與社會完全分隔，但在高牆之內，懲教人員積極地運用創新科技令監獄發展與社會接軌，幫助在囚人士獲釋後重投社會懷抱，同時提升監獄管理及運作效率，因此建設智慧監獄值得大力支持。



港府善用科技，提升羈管效率及院所保安水平，是一個好開始。懲教工作面對很大困難，懲教人員默默耕耘但經常被抹黑醜化，流失率是所有紀律部隊中最高，筆者全力支持建設智慧監獄，雖然香港起步較慢，但現在的計劃比較全面，相信未來會在世界領先，既能大量改善工作環境，又能提升管理，又可幫助在囚人士學習，希望政府增撥資源盡快落實。