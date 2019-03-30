最近政界訪問特別多，反對派立法會議員郭榮鏗、莫乃光及前政務司司長陳方安生訪問美國，拜會美國國家安全委員會、眾議院議長佩洛西及副總統彭斯；高雄市市長韓國瑜訪問香港、澳門、深圳及廈門，在香港到訪中聯辦，在深圳則會見國台辦主任劉結一。兩件事看起來沒有直接關係，但拼在一起對比，別有一番意思。



韓國瑜曾任北農總經理，賣菜賣水果是老本行。他當選市長後，立刻履行高雄發大財的競選承諾，馬不停蹄出訪，希望將高雄的產品賣出去。要產品賣出去簽大單，當然要打通脈絡關係，拜訪中聯辦有助開拓內地市場。在港澳深廈之行，他成功簽下共五十二億新台幣訂單（約十三億港元）。韓國瑜頂着台灣綠營抹紅，仍堅持九二共識，更顯君子坦蕩蕩。



另一邊廂，反對派訪美得到高規格禮遇，但都沒有商界背景，再天真的人也不會信沒有政治目的吧！特別是美國國家安全委員會，早前才說香港「人權自由」有這樣那樣的問題，要檢視香港特別關稅區地位云云；彭斯是美國大右派，作為特朗普團隊的主攻手，更多次要求從政治、經濟、科技和軍事上圍堵中國。反對派向洋大人訴苦，將港府依法取締港獨措施，歪曲為一國兩制受到威脅打壓。這不是配合了美方的劇本，以「第一手證據」和應所謂的「美國─香港政策法報告」嗎？最令人惡心的是，反對派自稱希望為香港保住獨立關稅區和相關優惠等，卻是明明白白的給美方藉口制裁香港和中國！他們更明言要香港成為「自由世界」對抗「全球威權主義」的第一道防線，將香港這個經濟城市推到國際政治矛盾最風高浪急的刀口上，根本就是對着港人扮好人，實為美方提供彈藥敗自家，偽善至極。



本屆政府一直「吹和風」，在不少社會政策上回應反對派的訴求，中聯辦亦多次表示溝通之門常開。但熱臉貼着冷屁股，反對派不領情，就連中聯辦新春邀請全體立法會議員的午膳也集體杯葛。作為港人的民意代表，拒絕與中央政府溝通，卻不惜萬里越洋告狀。反對派除了政治上的頑固外，還有心魔作祟，怕被激進派貼上「投降」、「出賣民主」的惡名。



反之，國民黨韓國瑜更顯政治智慧，為拚經濟放下政治包袱，與內地部門作具建設性的交流，當被綠營批評「賣台」，他就狠回一句：「我是只賣水果賣水產，各種的酸言酸語、雜音和懷疑論，是非常的無聊。」表現多麼的瀟灑，有承擔有魄力，怪不得他民望高企。



難道國民黨與共產黨的矛盾和恩怨情仇，會比香港反對派對中央政府少嗎？難道韓國瑜回台灣面對綠營狙擊的壓力，會比做個香港理性肯溝通的黨派小嗎？君不見在民進黨全力「拚政治」下，學者指台澎金馬地區去年人均公債負債已高達六萬港元（如以工作人口計更高達九萬），各社會保險皆面臨系統性破產危機；而高雄市在民進黨長期執政下，地方債務更高達約六百億港元！拚經濟，韓國瑜可以與內地放下政治，談經濟談民生；拚政治，反對派千里迢迢飛去美國，為美國制裁香港給藉口。可悲也、可怒也！