正論：縱容難民結惡果　新帳老帳一起算

特區政府善財難捨，冤枉甘心，這邊廂守財奴上身，對市民斤斤計較，那邊廂化身善財童子，為南亞假難民提供食宿到打官司的所有費用，僅過去五年就浪費五十億元公帑。最令人匪夷所思的是，聯合國難民署拖欠越南船民在港期間使費逾十一億元，竟然拖足三十年都沒有還，這是難民署耍無賴，抑或港府這個債主太仁慈，大家心中有數。



上世紀七十年代，越戰導致大量越南船民逃難，以美英為首的西方國家對自己造成的問題坐視不理，不願接納難民，卻熱衷於禍水他引，港英政府便無視港人意願，決定將香港列為越南船民的「第一收容港」，前後共收容二十萬船民。八八年，港英政府與聯合國難民署簽訂聲明書，對方雖然答應支付香港照顧船民的支出，卻留下一份「但書」，就是視乎難民署能否籌得足夠款項，為後來的賴債埋下伏筆。



果不其然，港府多年來有關支出達十三億二千多萬元，但難民署僅償還一億六千六百多萬元，餘下十一億六千二百萬元至今成為爛帳。難民署曾一再哭窮，聲稱因處理世界各地的難民問題及尋求庇護者而陷入資金困難，對能否償還並不樂觀，況且八八年簽署的聲明書並未註明難民署要為未償還款項支付利息，如此一來，港府連本金都討不回，遑論索取相關利息。



即使是放在今時今日，十一億元亦不是一筆小數目，何況是三十年前，這些都是納稅人的血汗錢，港府沒有理由不全力追討。然而，港府又是如何討債的呢？保安局聲稱過去三十年間已去信難民署三十次以上，並於超過二十個不同場合促請難民署還款，僅此而已。



有道是，財到光棍手，一去不回頭，港府討債「信來信往」，如此文明，難民署真是「睬你都傻」。正如立法會議員指出，港府的信件追討方式根本無效，情況有如「歎慢板收數佬，遇到軟皮蛇債仔」，最終只會害苦了香港市民，而就算難民署真有困難，都不能無了期地拖下去，港府應該同難民署簽訂時間表，列明還款期限，至少能為追回十一億元帶來希望。事實上，小市民哪怕欠政府幾分錢郵資，港府都要全力追回，更不說稅務局追討市民的稅項更是如狼似虎，怎麼在追討聯合國的欠款時，港府的狠勁全消失了呢？



不得不說的是，港英將香港列為第一收容港，帶來越南船民及遺留問題，而代表香港簽署聯合國《禁止酷刑公約》，則埋下今日南亞假難民禍港的種子。當然，這並不代表特區政府可以置身事外，將所有責任都推給前朝，事實上，港英年代至少設立禁閉營，禁止船民自由出入，反觀如今的假難民一張行街紙在手，彷彿得到作奸犯科的特許狀，雞鳴狗盜，姦淫擄掠，簡直無惡不作，不僅成為香港財政的沉重負擔，更變成治安大毒瘤。顯而易見，特區政府比當年的港英政府有過之而無不及！



