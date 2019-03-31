功夫茶：麻疹擴散國泰城　助疫為虐害港人

篤篤篤撐！各位看官，功夫茶介紹今日出場主角，因管理不善而喺全球航空公司排名榜節節下跌嘅國泰航空之前，先溫馨提示一句，就算要掟臭鞋臭襪臭雞蛋，最緊要保持安全距離，事關麻疹疫情一發不可收拾，國泰作為重災區中嘅重災區，簡直生人勿近！



因航繼機師及空少等多名外勤人員先後中招後，連機場附近嘅國泰城亦告淪陷。一名任職顧客關係部嘅員工日前確診感染麻疹，據講患者所在樓層已全面圍封並徹底消毒，同層返工嘅同事暫時休假，而最得人驚嘅係，國泰城內有十多名大肚婆，由於擔心會影響胎兒，正醞釀聽日起集體告假自保。



正如醫學界人士話齋，孕婦感染麻疹有機會影響胎兒發育，導致胎兒出現先天性疾病，甚至變成畸胎，係人都驚喇，大肚婆集體告假都係出於無奈。仲有唔好唔記得，麻疹潛伏期長達三個星期，患者同周圍人緊密接觸，要賴嘢嘅一早已經賴晒，因航依家至嚟清場消毒，反應慢九拍，同賊過興兵冇乜分別。怕就怕，疫情已經靜雞雞擴散到社區，大爆發爭在遲早嘅咋！



所以話，因航店大欺客，服務質素每況愈下，乘客幫襯唔單止貼錢買難受，更加係搵命博，最惡頂係因航「親疏無別」，自己員工甚至佢哋下一代嘅性命，一樣視如草芥。家陣因航內部人心惶惶，特別係服務疫情嚴峻城市航線嗰班空姐，更加嚇到鼻哥窿冇肉，有人提早兩粒鐘排隊攞籌打針；有人甚至放假都趕返機場打針，可惜有關安排七國咁亂，加上疫苗嚴重短缺，唔少人只能望門興嘆。



喺員工媽聲四起下，因航終於「醒起」資助員工喺出面打針，但即使係咁都要諗縮數，規定喺指定診所接種，結果又係僧多粥少攞嚟搞。



冇計喇，因航嘅管治風格就係咁，永遠高高在上，永遠後知後覺。麻疹殺到埋身，因航高層竟然一度禁止員工戴口罩，甚至懶理染病機師不設防周遊列國，防疫意識低成咁，簡直係助疫為虐！冇錯，空少空姐戴晒口罩，如臨大敵，「企業形象」可能受損，之但係依家風頭火勢，安全至上，萬一有乘客搭你因航機中招，責任邊個孭先？



歷史唔會簡單重複，但往往驚人相似，當年廣州醫科教授身染沙士來港求醫，入住旺角酒店，結果引爆疫情；今日國泰城麻疹失守，會唔會成為壓垮駱駝嘅最後一根稻草，冇人話得埋，但可以肯定嘅係，今時今日香港十足十撞邪咁款，諸事不順，萬一再爆大鑊，點止變「疫埠」咁簡單，分分鐘變「死城」都似！



