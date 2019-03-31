世界視線：棄核要求越底線　特朗普枉費心機

美國總統特朗普和北韓領袖金正恩早前在越南河內舉行的第二次峰會突然破局，外界皆知深層次原因是北韓沒有吃下特朗普的「糖衣毒藥」，但具體觸發點為何，卻是言人人殊。英國媒體報道，原來罪魁禍首竟是一張「紙仔」。



該報道引述消息人士指，特氏把一張以英、韓雙語書寫的紙條交給金正恩，要求朝方「全面拆除北韓核設施、化學和生物武器項目及相關的兩用功能，以及彈道導彈、發射器和相關設施」。此外華府還要求平壤提供全面核項目清單、讓美國官員和國際調查人員進入其設施、停止所有新中心的建設，以及把所有核項目科研人員轉移到商業活動。之後的發展，世人清楚不過，整場峰會急轉直下，兩國領導人不僅取消午餐會，共同宣言更是無疾而終。



這就解釋了金正恩為何不顧外交禮儀，堅決反枱走人。看看這份清單，根本就是「利比亞模式」的翻版。華府要求北韓完成所有棄核工作，才會談到安全保證。事實上，就在峰會結束後，美國國家安全顧問博爾頓即透露該「紙仔」的存在，如今只是進一步公開內容細節而已。眾所周知，博爾頓是朝核問題有名的鷹派分子，多次公開倡導「利比亞模式」並遭平壤方面峻拒。明知踩中對方底線還是要提出，哪壺不開提哪壺，這何止不是談判之道，簡直就是挑釁和侮辱，這就難怪北韓官方傳媒其後點名批評博爾頓和國務卿蓬佩奧像「黑幫老大」，欺人太甚。



當然，金正恩何等精明，敢於向山姆大叔發脾氣，本身也是計過度過。大家可以看到，美朝談判一直處於前者主導狀態，特別是特氏積極部署連任，不能承受任何外交上的大失敗，這也是為甚麼峰會破局後特氏一反常態，並未發雷霆之怒，反而多番為金正恩緩頰，繼續渲染兩人的「特殊情誼」，甚至不惜叫停對平壤的新增制裁。從特朗普的角度出發，只要半島局勢不出大的亂子，即可向選民吹噓自己「一力把國家從戰爭邊緣挽回」，而金正恩則樂得以時間換取更大空間。



