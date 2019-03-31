神州觀察：校園欺凌被和解　縱容作惡禍無窮

內地屢生校園欺凌事件，有些甚至已構成嚴重違法犯罪行為，惟因涉及到學生的特殊身份及年齡等問題，尤其受《未成年人保護法》所限，導致政府執法機關也好，校方也好，既管不了也懶得管，每每只充當和事老角色，無形之中縱容了未成年人作惡。



雲南大理州彌渡縣一間中學的男生爭執事件，一名同學遭另外兩名同學毆打，期間更被人以掃帚狂擊後腦，當場倒地不起。當地政府僅用一天時間便急速作出通報，指事件純因瑣事而起，遇襲學生目前並無大礙，不但已回校正常上課，雙方還達成了和解協議，當局的處理方式令人側目。



不可否認，當局如此迅速地擺平事件，背後不無平息家長情緒、防止輿論進一步發酵之用意，可惜方法太過生硬，不近人情反而引發輿論更大反彈，事件遭曝光可謂意料之中。然而更叫人憂心的是，當局對於類似的校園欺凌事件根本已經麻木，《未成年人保護法》不但淪為壞學生的「免死金牌」，更成了校方及政府的「免責聲明」，反正未成年學生屬於「無王管」，與其每次執着而無果，不如草草作結來得省事。



其實像這種「和氣」收場的例子在內地早已見怪不怪，譬如年初發生的甘肅八歲女童遭掃帚插傷下體事件，據說校方曾提出欲以兩萬元私了；河南魯山縣十六歲男生強姦女同學之後，當地檢察院竟主動出面調解，且令雙方「冰釋前嫌」，施暴者亦可繼續返校讀書；湖北孝感女學生遭未滿十四歲男童持刀劫持兩小時，期間更被脫光衣服威脅強姦，身體多處被割傷，最終卻不予立案。



如此一來，無疑令一些未成年人更加有恃無恐，為所欲為。都說現在的孩童成熟得早，懂的事愈來愈多，其實他們對於能夠保護自己的神奇法例亦具鑽研精神，像安徽警方抓獲的十四歲手機慣偷，就很清楚自己還能偷四百多天；浙江五少年持關公刀搶劫商店，便是聽說法律對未成年人處罰較輕；至於湖南邵陽三少年弒師案，其中一位更直言自己「未夠秤」，就算打死人也不用坐牢，更可怕的是，他們殺人後仍若無其事地上網玩遊戲，冷血至此，誰還敢說他們只是懵懂無知？



法律是用來懲惡揚善、保護公平正義的，如今不但懲不了惡，還保護惡人，實在有悖法理人情，事實上，近年屢有未成年人弒父弒母等倫常慘劇發生，亦與當局的一再縱容有關。值得一提的是，當局近期擬對《未成年人保護法》大修改，校園欺凌問題亦成為關注重點之一，問題是，許多欺凌行為本可在發生之前被制止，正因各方習慣了漠不關心才令問題頻繁出現，與修例本身並無多大關係。



