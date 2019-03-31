中國藉「一帶一路」建設往歐洲的發展，最顯著的是兩條路線，一是與德、法等歐盟核心國合作，但合作不易，美國在旁監視，德法等在歐盟與北大西洋公約組織方面，與美國有着各種利益關係，即使要逃脫出來，不是三、五年間的事。而中國亦等待德俄合作的進展，主要是俄羅斯天然氣由德國供歐帶來的轉變。



二是中國與歐洲的邊陲國家合作，最早是東南歐，即「16+1」，包括以前的東歐共產國家和南斯拉夫聯邦分裂出來的國家，另一方面是南歐各國、葡萄牙、西班牙、希臘，以至最近的意大利，或許還可以加上塞浦路斯（已變成中國移民往歐洲的跳板）。



與德、法等核心國家相比，這些邊陲國家有着南北分別、貧富懸殊的差距，但因為推行歐盟一體化，特別是加入歐元區，這些國家的金融與經濟被迫與德、法看齊，幣值上升帶來出口困難，進口消費過大，且在社會福利方面提升太快，經濟難以負荷，產生出巨大的負債。



事實上，歐盟一體化的最大得益者是德國，可以說，兩次大戰德國爭取不了對歐洲市場的控制，今天卻可以在歐元區內實現。而為了抑制邊陲國家的經濟風險，德國主導的歐洲中央銀行在實行歐盟區內經濟自由化的同時，收緊銀根，強制邊陲負債國家採取緊縮政策。



結果是東歐各國經歷共產政權崩潰後轉型之痛後，再來一次經濟困難，人口本已趨降，經濟惡化使精壯人口更向西歐轉移，本地區的發展陷於衰落。即使是意大利、西班牙等南歐發展較佳的國家，在歐盟緊縮政策與德國出口雙重壓迫下，經濟亦陷入困境，失業率高企。這樣的形勢，更突出歐盟內的南北矛盾。民粹主義的氾濫，反歐盟政治的興起，便屬必然之勢。



由於德國主導的歐盟一體化並沒有給這些邊陲國家帶來發展，它們便只能自求多福，尋求與中國的合作，一是中國在基建、投資方面的投入，二是參與中國「一帶一路」的發展，後者尤其重要。中國恢復絲綢之路，便是扭轉近二、三百年西北歐國家的壟斷，把歐亞貿易回復到由亞洲直接從東方經東歐、南歐往歐洲大陸，由此而使歐亞貿易帶來的運輸好處，包括貿易服務，轉移到這些國家，而不是集中西歐北海的港口，同時把運輸成本減低，促進當地的生產與貿易，也可以吸引外資建設。



這個發展，是把歐盟一體化經濟利益集中於德國以及西北歐國家的趨勢扭轉。用中國因素抗衡以德國為主的歐盟一體化衝擊，便是關乎這些國家的國運了。