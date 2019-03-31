當過湖南省委書記、江西省委書記、全國政協副主席的毛致用最近病逝，享年九十歲。毛致用在中共政壇地位不高，但小有名氣，因為他是文革中獲得重用提拔，又在改革開放的大潮中屹立不倒的人物。他和毛皇帝是本家，又是湖南同鄉，毛致用的名字又甚好，要對毛澤東思想「學以致用」。文革結束、改革開放，在全國封疆大吏中能捱過多輪幹部調整，直到二○○三年才卸任全國政協副主席的，恐怕只有毛致用一人，都說他是官場不倒翁。



文革前，毛致用擔任湖南岳陽地委副書記兼縣委書記，他搞的農村試驗田得到毛皇帝兩次肯定。一九七三年，他從省委排名第八的副秘書長一躍為省委書記，七七年出任省委第一書記。改革開放後，朝廷清除「文革提拔的火箭式幹部」，又推行幹部年輕化、知識化、專業化。毛致用乃農村幹部出身，小學畢業，這些都足以令他「適時下崗」，但不知何故，同是湖南人、當過朝廷「吏部大臣」的總書記胡耀邦力保他留任。



毛致用在湖南封疆十一年，八八年調任江西省委書記幹了七年，九五年至九八年任江西省人大常委會主任，退居二線，之後任全國政協副主席五年。毛致用任江西省委書記時，後來官居中央政治局常委、中紀委書記的吳官正任江西省省長，據說，這段時期毛致用和吳官正「配合愉快」，「經常主動登門，徵求吳官正的意見」。明明自己是老大，卻把老二尊於上，為官境界不凡。



毛致用一生謹慎，生活儉樸，從副國級退休後回到鄉下住在幾間自建的紅磚屋裏，屋後山上蓋個雞棚，承包了一口魚塘，砌了豬圈，弄了塊菜地，過起老農生活。他每早七時起床，餵雞種菜，看文件，讀報紙，下午再下地幹活，餵魚，在村裏「遛彎兒」。晚上七時看完新聞聯播，熱水泡腳上床睡覺。



這樣的副國級領導人退休生活，毛致用獨一份兒也。他的生活格言是，「做人做事不能小心眼，那樣於事無補，也有損身體健康，新陳代謝是自然規律，在進退去留這個問題上，尤其不能小心眼」。明白人也。