歐盟委員會日前發表對華關係報告，一方面承認中國是「戰略合作夥伴」，一方面將中國定義為經濟和政治體制上的「系統競爭對手」，看似自相矛盾，其實不難理解。歐盟是中國最大貿易夥伴，中國則是歐盟僅次於美國的第二大貿易夥伴，雙方經貿關係日益密切，誰也離不開誰；但與此同時，中國整體實力和國際影響力日益提升，又令歐盟焦慮不安，甚至有點羨慕忌妒，正是這種矛盾心態，導致歐盟對華又愛又恨，欲拒還迎。



畢竟時代不同了，過去靠對外擴張、掠奪殖民地資源來壯大自己的歐洲，如今無以為繼，日益衰落，就像一位步履蹣跚的老人，又像一台破舊的機器，早已跟不上時代步伐，他們將如日中天的中國視為「系統競爭對手」，顯然是抬高了自己。但與美國不同的是，歐盟與中國沒有地緣政治對抗，沒有不可調和的矛盾，縱使雙方意識形態有別，政治制度不同，在交往過程中難免磕磕碰碰，也不至於好像中美關係那樣劍拔弩張。更何況，歐盟本身問題多多，危機處處，加上英國脫歐鬧劇沒完沒了，可謂雪上加霜，自顧不暇，即使想遏制中國，也是有心無力。



明乎此，就知道為何意大利不顧美國阻擋，毅然參與中國一帶一路計劃。意大利債務問題嚴重，經濟發展停滯不前，失業率持續高企，導致政局動盪不安，內外交困之下另尋出路，乃順理成章的事，美國有何理由阻擋？它又能為意大利提供甚麼好處？



說到底，世界上只有永遠的利益。正如當年英國帶頭加入中國主導的亞投行一樣，意大利參與一帶一路也是基於本身利益的考慮，其他國家無權說三道四。



有西方傳媒指出，意大利的「背叛」，既標誌着歐盟內部關係緊張，也標誌着美國影響力減弱，更標誌着中國崛起。這不是沒有道理，從歐盟拒絕聽從指令封殺華為，就知道美國霸權衰落，再也無法隻手遮天。