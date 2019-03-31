第八輪中美貿易談判已經結束，接下來劉鶴將去美國進行第九輪談判，種種迹象顯示雙方談判可能會持續至今年六月，甚至更久。為甚麼中美雙方都說進展良好，但始終無法達到簽約的最終一步？為甚麼說好的中美高峰會一拖再拖？其中一個很重要原因，就是中方不願意被外界看成是「徹底投降」，做了現代李鴻章。



美國主動挑起這場史無前例的貿易戰，美方在談判中亦是咄咄逼人，頤指氣使，根本不顧及中方感受，無視中方利益。從美國提出的清單看，要求多多，技術轉移、知識產權、取消國企補貼、多購美國貨這些且不說，美國甚至講明即使簽約，美方仍然維持對中國商品的入口關稅，而且美方隨時可以重啟關稅，中方卻不能採取自衞措施。美方是如此野蠻、霸道，如果中方連這樣的內容也認可，那就真的是喪權辱國的城下之盟了。



美國貿易談判代表之一的庫德洛曾爆料，指美方談判主將萊蒂澤曾喝斥劉鶴，要求他返回談判桌，坐實了中方遭欺凌的印象。人們還注意到，每次特朗普會見劉鶴，都是特氏一人坐在桌前，高高在上，而掛有習近平特使頭銜的劉鶴與一群美國官僚坐於下面的椅子，仰望特朗普回答問題，明顯是被人看輕了。



有人拿出歷史照片，當年「李中堂」李鴻章大人作為清廷特使赴日本談判，與對手伊藤博文是平等地坐在桌子兩邊的，如今劉中堂的地位比李中堂還不如，真是咄咄怪事。



大清腐朽沒落，打了敗仗，李鴻章充當「賣國賊」是無可奈何之事，但如今不同，中國號稱大國崛起、道路自信，如果對美方仍然一味妥協忍讓，那就連李鴻章都不如！美國《紐約時報》近日就發表文章，將中美貿易戰與中英鴉片戰爭相提並論，直指中國人對備受西方欺凌的百年屈辱史記憶猶新，不希望歷史重演。而歷史會否重演，大家不妨拭目以待！