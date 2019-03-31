民進黨總統選舉黨內初選已經起跑，爭取連任的蔡英文和挑戰者賴清德，都已按照機制領表登記參加初選，最快四月中旬便有結果。志切奪回執政權的國民黨，卻連初選提名機制仍未敲定，黨內爭議不斷。



雖然初選已定為黨員投票和民調三七制，而前立法院院長王金平、前新北市市長朱立倫亦已公開宣布參加黨內初選，但由於國民黨中生代菁英及基層黨員全力拱韓（國瑜）參選，加上各大媒體和民調機構所作的對比式民調中，韓國瑜都是高踞榜首，國民黨主席吳敦義日前拋出特邀或徵召韓國瑜參加黨內總統初選方案，力拱韓國瑜出線，雖然引發朱立倫與王金平不滿，但吳敦義表示將於近日前往高雄與韓國瑜會面，當面了解他對參加黨內初選及「徵召」參選的看法，並且必須在四月十日國民黨中常會通過總統初選提名作業要點及時程之前，確認韓的想法和意願。



朱立倫質疑初選就是初選，還搞甚麼徵召初選？在吳敦義而言，作為黨主席，去年底領導國民黨贏得九合一地方選舉，明年總統及立委選舉有關國民黨的存亡，當然要找最有勝算的人參選，令國民黨可以重新執政，由於韓國瑜多次表示「目前沒有二○二○的考量」，吳只有採取「徵召」他參加初選的辦法，如韓願意，便可啟動黨員投票和民調三七開的初選機制，贏得初選者，將獲國民黨提名為總統候選人。所以，對於王金平公開放話，要吳敦義證明韓國瑜一定可以當選，吳只能說：「這有甚麼可以證明的地方？這個就是整個環境考量，包括民調與實際上的有些訪問就會知道。」



高雄市市長韓國瑜一趟港澳及大陸之行，成為民進黨上下全力圍剿的對象，連保外就醫的貪污總統陳水扁也要違規拍片論政，狂轟韓國瑜賣台，就知道民進黨已經把韓視為明年保住政權的大敵。有可能成為民進黨總統候選人的賴清德，日前再次明確向韓國瑜喊話：「希望二○二○年大家代表各自的政黨，做一場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。」為甚麼把韓視為最大對手？賴清德直言，「目前來看各種民調他最強」。



形勢比人強，韓國瑜目前確乎是國民黨內最有機會贏得總統選舉的人，他一直的表現是參選意願不高，但國民黨中央出動到徵召初選這一招，他是否會「顧全大局」而出馬，相信很快便會有答案。不過，韓國瑜一旦開始投入初選，民進黨便會開動所有機器，全力打韓，而明年大選的主軸，民進黨便「順理成章」又是意識形態掛帥，以「親中賣台」為韓定性，如果是賴清德出戰韓國瑜，那便是台獨與反台獨之戰！