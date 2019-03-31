久不見影的區議員又開始蒲頭擺街站，還對街坊笑口噬噬，便知道選舉季節近了。區議會選舉將於十一月舉行，除了政客出動造勢，各方牛鬼蛇神也是時候出來搞風搞雨。果不其然，人稱「戴妖」的戴耀廷不甘寂寞，聲稱要「重奪社區」，勢要喚醒港人積極投票，影響二○二一年特首選委會選舉云云。今時今日做騙子都要推陳出新才能得米，戴妖同一論調唱完又唱，搵食搵得毫無誠意，還會有人上當受騙嗎？



最好笑的是，戴妖聲稱「重奪社區」是受到印度聖雄甘地的食鹽長征啟發，將由大埔區出發，擴展至十八區，但不是苦行長征，而是擺街站、派傳單、搞巡遊。倘甘地泉下有知，可會被這個沽名釣譽之徒氣到破土而出？



食鹽長征發生在上世紀三十年代。當時印度還是英國殖民地，由於多重法令限制，印度民眾不得擅自生產或銷售食鹽，只能被迫購買昂貴的進口食鹽。一九三○年三月，甘地與幾名信徒從薩博瑪提的修行所出發，徒步穿越古吉拉特邦前往位於阿拉伯海灣的德地，抵制英國殖民者不公正稅收。其苦行令人民深受感動，每日都有數以百計的人響應。經過三百多公里長征，甘地約於一個月後到達德地，並在海灘捧起一把海鹽，正式「生產」食鹽而觸犯當地律法，最終入獄。



這才是真正的苦行長征、違法達義啊。戴妖不但犯了法拒絕承擔，所謂的「重奪社區」更跟開嘉年華會無異，有甚麼資格跟聖雄相比？



這不禁令人想起，佔中時黃之鋒學人絕食，卻被踢爆偷飲葡萄糖水，反對派之虛偽，由老到嫩皆一脈相承。更別忘了楊岳橋「關鍵缺席」事件，自己提出檢討單程證政策動議，還煞有介事開傳媒茶敍及在網站預告，結果竟然缺席。所以說，即使被反對派「重奪社區」又如何，關鍵一席還不是變成關鍵缺席？戴妖還妄想造王，真係想創個心咯！