早前，台灣高雄市市長韓國瑜訪問香港、澳門，拜會了中央駐兩地的聯絡辦公室，回台後卻要受人「拷問」，批評他為「一國兩制」吶喊助威。好些人把一國兩制描述得猶如洪水猛獸，筆者向來一笑置之，正如昨日本欄所說，很多人認為對的意見不一定是對，尤其在這個年頭，智者不及愚者多，所以多數人的看法，有多數機會是錯的。



一國兩制是政治新嘗試，實踐過程中跌跌碰碰，那是自然之事，強如西方民主制，由古希臘時代發展至今，還不是仍然千瘡百孔，這種制度果真無懈可擊的，西歐各國還會陷入今日的困境嗎？所以，反對派要找一國兩制的碴，當然可以找到，但不代表這種制度是一敗塗地。



何謂一國兩制？就是中國內地實行共產主義制，香港實行資本主義制。回歸已二十多年了，請問你我的財產給「共產」了嗎？沒有吧。另一層意思，是指內地及香港實施兩種不同的司法制度。然則，如今所有在港的反共分子都給法庭判罪，統統拉去坐牢了嗎？現實上不但沒有，好些以反中亂港為業的人還能招搖過市，一副拿他沒法的樣子。可見香港的律政司跟法庭一定程度仍是「獨立王國」，中央是難以干預的。



香港的法治未必完全公道，但不見得會比打着民主旗號的美國、台灣等地黑暗，美國總統特朗普與俄羅斯的關係惹人疑竇，但是司法部剛剛公布調查結果，「通俄門」一案證據不足，特朗普可以繼續得意洋洋。而台灣的司法自以為公道，其實說來也羞家，當年陳水扁和呂秀蓮競選連任正、副總統，在大選前一天，一粒神奇子彈同時擦過二人身上，但他們身體竟無大礙，翌日繼續競選，這件事卻使整個大選形勢逆轉，讓二人成功連任。這事比電影情節更離奇，後來卻變成了無頭公案。故若說有民主就能有公平法律，哼！那是騙人的話。