白鴿黨近排大放笑彈，娛樂性一鑊比一鑊精彩。早前有「釘子健」被「強力部門」老笠後，走去食魚柳包止痛；如今又爆出個老鴿李永達。佔中時，一眾曾直接或間接收取漢奸黎秘密巨額捐款嘅泛民人士，竟自動自發地圍着漢奸黎「博拉」，猶如「群丑拱照」齊護金主，最後九人被檢控，其中一名便是在「民主阿婆」陳方安生旗下「香港2020」打工的民主黨前主席李永達。



李永達係乜嘢貨色？老朽但知佢經常出入漢奸黎何文田寓所，同「搞事四人幫」嘅李漢奸、「民主阿婆」關係密切。港英舊電池「民主阿婆」已經七十九歲，為了刷「存在感」，仍不忘周圍飛到英國、美國去唱衰香港；而李永達這種過氣政客，一味夥拍漢奸黎攪局，呢位民主派老鴿，一生做過乜嘢好事？家陣佔中案宣判在即，又話驚自己會被判監，要寫「回憶錄」云云。



李永達的所謂「回憶錄」，幻覺多於一切，佢話每日一百五十個內地新移民配額中，混入多達四十名中共黨員，回歸以來，估計中央已派了二十多萬共產黨員滲透香港。李永達引用的消息，只有經常捏造新聞的爛果報才會當寶，佢話引自「熟悉香港保安政策並曾參與其中的權威人士資料」。「權威人士」係乜水，你講我就信？



更可笑的是，李永達煞有介事的說司徒華臨終前似有秘密要說，無奈碰到其有中聯辦背景的弟弟，李永達由是質疑華叔的電話被竊聽，因此其弟出現並非偶然。這種陰謀論不值一哂，正如有論者指出，反中亂港集團及其喉舌唯恐天下不亂，無所不用其極，手段卑劣！



華叔的回憶錄取材嚴謹，其一生非凡的經歷和經驗，尤其他一向秉持的「成功不必我在，功成其中有我」，令人動容。李永達譁眾取寵，何德何能，其所謂「回憶錄」，除了廢噏就是幻覺，這樣的「回憶」有何意義？