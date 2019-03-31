第二次世界大戰期間，日軍在中國設立多個細菌部隊，進行細菌戰的研究。中國民間收藏家張廣勝近日指出，據他在日本發現的文獻記載，得悉原來日軍亦曾在香港設立一間「香港細菌研究所」，進行反人類細菌實驗，為相關歷史研究一次重大發現。



張廣勝多年來努力收集細菌戰的史料，他表示，二○一一年遊日時，在一間舊書店發現一份印有「細菌」字樣的舊檔案，內裏記載了日軍香港細菌研究所的成員照片、軍官的個人及家屬照片，以及實驗文件和部隊構成資料等，還記載了香港細菌研究所活體實驗的情況。



史料記載顯示，日軍曾經劫送香港民眾到廣州進行活體細菌試驗，並在香港細菌研究所進行動物活體細菌試驗。國內對侵華日軍細菌部隊的研究已算深入，卻一直未能得知香港細菌研究所的存在，過往有關日軍細菌部隊和細菌戰的文獻及論文，都沒有提及這個研究所。今次的發現，為侵華日軍細菌戰再加鐵證，指出日軍曾直接在香港進行人類活體實驗。



日軍佔領香港三年零八個月的暴行罄竹難書，日軍用香港人進行人類活體實驗、任意殺人和強姦、製造大饑荒、野蠻掠奪物資金錢、聖士提反書院的屠殺和禽獸暴行……



筆者一直爭取政府大力保育香港抗戰時期珍貴的歷史，以及成立「香港抗日戰爭歷史紀念館」等。保育歷史迫在眉睫，不然如沙頭角「港人愛國第一家」羅氏一家七口的抗日英雄事迹等將被湮沒。



政府應保育及展出的資料應包括：日軍暴行、市民苦難生活、東江縱隊港九大隊及香港各界人士英勇抗日的圖片和資料，以及共同抗日的各國軍人、中共游擊隊、國民黨力量、美國飛虎隊的事迹與文物等，並推廣教育，讓大眾毋忘國恥，銘記歷史，反對戰爭，珍愛和平。