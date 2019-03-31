告狀是孩童成長必學之技，為洩憤、為轉移視線或為了託庇強勢，目的不一，效果當然也大不同。最近，香港及台灣兩個女人不約而同告洋狀，香港的前政務司司長陳方安生及台灣領導人蔡英文都是出力而不討好，以為吹過水便是成功抱大腿，結果還是笑話一場。



兩個女人告洋狀的目標與定位很相似，只要游說了美國出聲、出力，以美國的橫手，在香港及台灣這種小地方，要攪渾一池春水太容易。因此，陳老太在美國，面見對華立場超強硬的副總統彭斯，批評香港特區政府圖修訂逃犯移交條例。說她是告洋狀，因為陳老太扯了一通修例會影響美國商人利益的原因，甚至在華府智囊組織傳統基金會發表演講，她的言論依然是美國在香港修例下的利益，反而香港人的利益成了陪襯。



蔡英文也一樣，陳老太剛去了美國，蔡便完成外訪過境夏威夷，並且以視像會議的方式出席傳統基金會的論壇，注意，又是傳統基金會，與陳老太告洋狀的場合一樣。



蔡英文的視像發言不再是以往的「文青」模式，反而借陳老太剛剛踩香港的東風，又對香港政制大踩一腳，以香港「一國兩制」之劣，推銷其用「台灣人自主」遮掩的台獨理念。蔡英文表示，香港的「一國兩制」已走向「一國一制」；而台灣的「九二共識」便像「一國兩制」，終究走向「一國一制」，所以台灣人絕不接受。



兩個女人的告狀，結語也驚人的相似。陳老太呼籲國際社會及時為香港發聲，不要待「一國兩制」被蠶食到不能逆轉的地步才出手；蔡英文也一樣，呼籲美國政界及國際社會與她一起，保障台灣的現狀，一口一句都離不開乞外援台。



她們一先一後的行動後，傳統基金會宣布，今年五月會到訪香港。這個時間，是本港立法會審議移交逃犯修例的關鍵，也是「七一」前的醞釀期。美國要打甚麼算盤，一眼可見。這是她們告洋狀成功嗎？兩人若要當自己成功爭取當然可以，只是慎防自吹自擂招自侮。



事實上，政界對兩人在美國的活動有不少解讀。陳老太是「三無」人士，無官無職無身份，所以被安排進了白宮、見了彭斯，有一場握手言歡的見面會。可笑的是，彭斯辦公室牆上的時鐘洩了密，午間十二點半的會面，大家疑問的是，為甚麼彭斯不乾脆招呼陳老太一個午餐會議？午餐前的會面，言談有幾分鐘？一刻短敍，這個會面真夠「重視」的！



再看蔡英文，她出訪前宣布了大手筆買美國戰機的訂單，以為換得了美國一個青睞，誰料在夏威夷靜悄悄，最終只有一個山姆江湖智囊團的視像會議吹水之機，規格（根本談不上接待）不是一般的低，甚至在此前的台灣領導人也少見。這還未完，蔡英文回台灣的當天，便有台獨跨黨跨組織勢力開記者會，公然要求她不要競逐連任。台灣獨派慣看美國臉色，這一行動是否被授意？內中信號實在不小，總之，蔡英文連得意一天的機會都沒有。