產評：內地數據雙刃劍　經濟轉勢仍需時

內地昨日公布三月製造業數據勝預期，並重上50的盛衰分界線，無論是新訂單或新出口訂單也升至數月以來最高，反映經濟放緩有見底迹象，或能為金融市場帶來短暫沖喜。惟這同樣是雙刃劍，意味內地既無迫切需要再放水，中美貿易談判又毋須急於妥協，經濟要真正復甦仍需時。



數據顯示，內地上月製造業採購經理指數由二月的49.2大幅攀升至50.5，為一二年以來最大升幅，遠超一眾經濟師的預期。更重要的是，這反映了內地及包括歐美在內的海外需求有喘穩迹象，惟由於新出口訂單仍處於50的盛衰分界線以下，即數據縱有反彈，但仍未稱得上亮麗。市場之所以關注該數據，是因製造業是整體經濟前瞻指標，預示中國經濟放緩程度減輕。



誠然，三月數據向好，某程度是國策所至。按照內地部署，由四月一日起，增值稅稅率將被調減，由16%降至13%，主要涉及製造業等行業，而製造業亦是最受惠減稅的行業之一，能直接增加企業現金流，繼而促進企業增加設備投資和研發開支，再一環扣一環地拉動社會固定資產投資。由於新稅率在四月起實施，加上政府極力推動，製造業界在農曆新年後率先大力配合，引發採購經理指數上揚也是合乎情理的。因此，數據能否具後勁，仍需觀察數月。



與此同時，數據超預期料會讓市場產生微妙變化，值得投資者深思。回看港股上周五上揚，其中一個原因是炒作人民銀行或在四月中下旬「降準」，以釋放資金刺激信貸，目前製造業好轉，政府短期內再大刀闊斧放水的誘因是增大，還是減少呢？再者，數據顯示經濟增長依然具韌力，首季甚至會超預期，有助於中美貿易談判上手握經濟籌碼，未至於迫切到要簽署城下之盟。由於打持久戰的能力仍在，雙方會否在四月達成協議乃未知數，一旦一拖再拖，市場又會如何解讀？



值得留意的是，騰訊主席馬化騰昨日發表了演講，透露在5G及人工智能（AI）雙核心推動下，各產業的門檻正在降低，令產業互聯網發展進入高速時刻，「春天」才剛剛開始。他的言論正反映內地未來經濟增長的新動力就是發展5G及AI，而且不是純粹虛談，而是正全速進行，惟這需要時間才能實現，故目前內地最需要的就是「買時間」，以迎接「夏天」來臨。



由於內地經濟新增長模式仍需時建立，加上全球不明朗因素依然很多，投資者切勿因製造業數據有復甦迹象而過度興奮。



