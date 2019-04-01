正論：逃犯天堂太可恥　引渡修例正其時

為鼓動支持者上街反對港府修訂引渡逃犯條例，反對派及其喉舌鼓動如簧之舌，極盡挑撥抹黑之能事，不料事與願違，昨日的示威遊行反應冷場，發起者聲稱有一萬二千人參與，而警方數字則是可憐的五千多人。反對派示威變示弱，印證何謂得道多助，失道寡助。



港府今次建議修訂引渡逃犯條例，完全是師出有名。早前有港人在台灣殘忍殺死女友後逃回香港，舉城嘩然，惟苦於台港兩地沒有司法合作，本港警方不能將之引渡到台灣受審，只能控以盜竊死者財產之輕微罪名，死者沉冤難雪，凸顯香港這個自詡的法治之區，其實是「逃犯天堂」。事實上，早前公安部退休高官曾指出，目前有三百多名內地重犯逃到香港，同時逃往內地藏匿的香港籍罪犯也不在少數，僅內地主動移交的就有二百多人。說到底，香港在法律方面存在重大漏洞，以致「天網恢恢，疏而又漏」，公義無存。



不是說港府沒有推進與其他地區及國家的司法合作，而是由於阻力多多，舉步維艱，迄今僅與二十個國家簽署引渡條約，與一國之內的澳門、內地、台灣的司法合作同樣是空白。今次港府因應台灣殺人案而建議修訂引渡條例，以個案處理的方式移交逃犯，覆蓋所有的不同司法區，可以說是堵塞了法律漏洞，因此受到主流民意的認同。另一方面，港府為引渡定下嚴謹條件，日前又剔除多條涉及商業的罪行，提高了引渡門檻，不僅做到合法，而且合情合理，消除了大部分市民的疑慮，而反對派至今負隅頑抗，無非是心中有鬼。



其實只消看看今次示威打頭陣的三個人，就知道是怎麼一回事，他們分別是綽號「漢奸黎」的壹傳媒黎智英，有「李漢奸」之謂的民主黨李柱銘，以及「政治主教」陳日君，此三人不僅是「香港搞事四人幫」的主要成員，更是佔中搞手，都是「戴罪之身」，他們妄稱修例比「二十三條」立法更可怕，其實是危言聳聽。有人當場質問黎智英是否「害怕被送上大陸」，正好擊中了黎智英及其操縱下的反中亂港集團的痛點。



誰都知道，香港實行「一國兩制」，本義是維護固有生活方式不變，結果由於港府無能，加上司法不公，「兩制」淪為反中亂港勢力的保護傘、金鐘罩，從檢控佔中一拖再拖，到黑金案不了了之，再到黎智英恐嚇東方記者案至今沒有下文，反映香港已淪為無法無天的葛咸城。反對派出盡全力阻撓修例，主觀上為自己，客觀上為那些冷血殺人犯、強姦犯或毒犯張目，只有保住「逃犯天堂」的特色不變，這些人才能有恃無恐。



但多行不義必自斃，自從近年中央對港政策走向強硬後，反中亂港勢力已經江河日下，作為其喉舌的壹傳媒更是債台高築，風雨飄搖。毛澤東曾言：「搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡。」這是反中亂港勢力的宿命，他們如此的懼怕修例，恰恰證明港府終於做了一件正確的事。



