世界視線：博爾頓短訊發功　委防長請食檸檬

委內瑞拉局勢奇詭，總統馬杜羅與「自封總統」瓜伊多並存。美國拉攏多國支持瓜伊多，馬杜羅遭西方封殺，但獲俄羅斯派士兵進入首都加拉加斯支持，聲稱是依照技術及軍事合作協議所為。美國總統特朗普及國家安全顧問博爾頓先後警告俄軍要撤出委國，後者更開門見山指俄國不應插手西半球的事。美俄互相忌憚，未有在委國正面衝突。俄軍暫未能派上用場，反對派繼續咄咄逼人，委國現政府仍能運作，絕對是靠自家軍方這座靠山。



委國國防部長帕德里諾揚言軍方完全效忠馬杜羅，絕不會接受外國勢力命令，更不會承認瓜伊多地位。近日帕氏又透露，博爾頓曾向他傳來短訊招降，叫他要做「正確的事」。帕氏稱自己斷然拒絕博氏召喚。博爾頓的舉動令人想起委國前總統查韋斯當年曾遭叛變軍隊囚禁，盛傳美國是幕後黑手，查氏後來全靠「保皇」部隊拯救。



之前瓜伊多曾聲稱與軍方高層有秘密會面，極大可能是挑撥離間之計。得槍桿子得天下，華府故技重施搞分化，馬杜羅是查氏親信，當年親歷其境，最怕重蹈舊主覆轍。



過去數星期馬杜羅啞忍了瓜伊多的叛變挑釁行為，就是等帕德里諾這一句表態效忠。正印總統開始反擊這個「無兵總統」，除拘捕瓜氏幕僚長，又指控瓜氏違反財務紀錄法規，可禁止出任公職十五年。瓜氏立刻在上周末組織支持者上街示威，藉抗議全國再次大停電為名，對馬杜羅反擊，結果引起衝突，遭政府軍用催淚彈驅散。



馬杜羅內憂外患，華府企圖不戰而屈人之兵，繼續加強制裁，警告全球石油商減少與委國交易。而美軍轟炸機不斷在歐洲「炫武」，帶有「聲東擊西」效應，制衡俄國在委國擴張。美國司法部門又指控委國多名將軍濫用權力走私、販毒和洗黑錢，凍結在美資產，似乎是想逼委國軍方高層就範，較早時候已有委國駐美武官「跳船」。帕德里諾今次公開請博爾頓「食檸檬」，除了警告華府勿再打委國軍方主意，亦是向公眾表明站在馬杜羅政府的一邊。



