功夫茶：租貨車接載員工　食環署知法犯法

篤篤篤撐！又係功夫茶之友食環署出場嘅時候，古人彈劾奸臣有所謂「××條斬罪」，今時今日食環署一樣罪狀多多，蛇王吞泡、欺善怕惡、養蚊縱鼠……簡直罄竹難書，依家再加多一條「知法犯法」，成個廢衙門斬首示眾都得嘞！



係人都知，輕型客貨車非法載客嘅問題普遍，唔單止的士業界嘈到拆天，亦衍生乘客保險等諸多問題，警方最近亦放蛇加強打擊，拘捕載客白牌Van司機，不過嘥氣喇，政府內部自己友帶頭做壞規矩，唔該清理門戶先好講嘢喇。



話說食環署過去兩年同物流公司「GoGoVan」簽訂合約租用輕型客貨車運送工具，本來政府自己都有車隊，照計再花錢請街外人做已有浪費公帑之嫌，最離譜係高層冇監冇管，前線陽奉陰違，本報記者多次追蹤食環署人員乘搭GoGoVan出勤，其中有管工視察外判工清潔情況，全程連半件工具或貨物都冇，唔知嘅仲以為搭緊私家車；類似情況仲要唔止一單，真係唔到你唔服。



聽吓署方點解畫。佢哋話喎，租用輕型客貨車係用嚟運載工具或貨物，方便員工執行公務，唔會單純載人，即係點？即係班𡃁唔跟柯打做嘢，唔關高層事；而前線員工就話佢哋都唔想坐街車，啲司機日日唔同，有啲仲唔熟路要員工提點，員工喺車內談及巡查路線等工作安排更有機會外洩。之但係藉口點多都好，班友點扯貓尾都好，始終無法掩蓋一個事實，就係食環署員工知法犯法，管理層隻眼開、隻眼閉，縱容違法！



正如立法會議員話齋，當局有法不依兼大搞雙重標準，只許州官方便，不許司機搵食，點講都講唔過去喇，吓話。



所以話食環署「功夫茶之友」絕非浪得虛名。招牌明明雞乸咁大隻字寫住「食物環境衞生署」，實情係本港食安風暴不絕如縷，周邊地區出事，我哋無一幸免；第度風平浪靜，我哋照樣賴嘢，正式係「人無我有，人有我憂」。至於「環境衞生」，更加係黃腫腳──不消提。該署滅鼠滅蚊不力，搞到成個香港藏污納垢、烏煙瘴氣，近年各種惡疫雜症輪番襲港，食環劣吏難辭其咎。鬼咩，食環署上上下下無規無矩，不務正業，反而一門心思欺壓弱小，落得「港版城管」惡名，今次客貨車接載員工醜聞，只係冰山一角。



成日話好榜樣力量無窮，查實壞榜樣破壞力更驚人。身為法律捍衞者，律政司司長鄭若驊大宅僭建、放生黎智英、唔告梁振英，帶頭破壞法治，班細嘅有樣學樣有乜出奇。法之不行，自上犯之，成個香港禮崩樂壞，爛到入心，之唔係咁解囉！



