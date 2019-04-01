神州觀察：失獨家庭被掃黑　喪盡天良失民心

內地去年初展開為期三年的掃黑除惡專項鬥爭，目的是要讓百姓安居樂業，但部分地方卻將掃黑除惡變成打壓民眾的藉口，甚至將孤苦伶仃的「失獨家庭」列為黑幫分子嚴打，殺良冒功，何止令人心寒，更是天理不容。



湖南省湘潭市雨湖區廣場街道福利社區近日推出「掃黑除惡十類重點工作」宣傳，其中羅列的十類「重點工作」中，「失獨家庭人員、重性精神疾病患者等重點監管對象」赫然在列。事件引發輿論一面倒批評。



面對失獨家庭的詰問，當地官方隨後道歉，不過又辯稱屬於工作失誤，甚至推諉於廣告公司製作錯誤。但事實又豈是「失誤」如此簡單，如果不是官方提供文字，廣告公司難道會憑空印製如此毫無人性的內容？眾所周知，掃黑除惡是中央下達的任務，如果不是上級政府部門統一作出的決定，街道社區小吏豈敢篡改中央精神？



所謂失獨家庭，是指獨生子女死亡，其父母不再生育、不能再生育的家庭。失獨者年齡多在五十歲以上，經歷了老來喪子的人生大悲之後，如今又被列為打擊對象，真是情何以堪。目前全國至少有數百萬失獨老人因無子女而面臨巨大的養老、醫療、心理等方面的困難。人口學家預計，中國失獨家庭未來將達到一千萬。由失獨群體引發的養老風險愈來愈引起社會各界的關注。



幾乎所有失獨者，都是當年計劃生育政策的受害者，他們遵循國家政策，卻不幸陷入膝下無子女的窘境。而他們會被列為涉黑人員，無非就是因為不少失獨者貧病交加，生活無着，經常上訪申訴，要求政府幫助，他們的悲傷訴求本來再正當不過，結果政府不是檢討對失獨家庭照顧不力的責任，反而將他們想像成黑幫，實在是是非不分。



最諷刺的是，當局推行一孩化時宣稱「計劃生育好，政府來養老」，承諾將負起養老責任，但隨後口號變成「計劃生育好，政府幫養老」及「養老不能靠政府」，最後乾脆不兌現養老承諾。其實當局完全有能力解決失獨家庭的困難，例如當年對超生者罰款所積累的社會撫養費，這筆錢多年下來已有上萬億元，為何不能將之用於照顧失獨家庭？還是說早已被貪官中飽私囊？



將失獨家庭人員、重性精神疾病患者列為掃黑對象，反映出在穩定壓倒一切口號下，地方政府仍在胡作非為，與民為敵。令人擔心的是，掃黑除惡範圍一旦被地方政府隨意擴大，任何對官員不滿的民眾都可說成黑惡勢力，勢必導致濫用權力，欺壓百姓現象會更加嚴重。顯然，當局必須正視這一情況並全面徹查，嚴禁各地將掃黑除惡變成「維穩」工具，否則不僅會讓真正的黑惡勢力逍遙法外，更會進一步加深民怨和社會矛盾。



