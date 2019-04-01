在內地開會，聽到澳門的代表說在橫琴擴大澳門的發展空間外，還應爭取把珠海的萬山群島劃歸澳門，以此把澳門的領域擴大幾倍。粵港澳大灣區發展規劃綱要提及「飛地經濟」，澳門已經有澳門大學在橫琴的「飛地」（採澳門法制，由澳門管理），深圳在汕尾也有特別合作區的「飛地」。從澳門的發展需要來看，把珠海的橫琴島以至萬山群島，用中央政府同意的方式由澳門管理、發展，正是合理之事。



珠海發展比較緩慢，在於人少地廣，特別是近岸，以至近海的離島，缺乏基建，也未能與珠三角的經濟中心乃至珠海市區好好連接，發展乏力。如果能夠將之轉移給澳門，一如澳門現在橫琴島四平方公里面積用澳門資金建設產業園，對珠海這些地方的發展，更是絕佳的選擇。澳門屬中國土地，把澳門以外的土地多撥給澳門一些，並不妨礙「一國兩制」；若澳門因此而有更好的發展，便更顯出「一國兩制」的優點。



澳門可以這樣設想與爭取，為甚麼香港不可以呢？河套區便已是先例。業權本屬深圳，中央政府將之改歸香港，證明只要對香港有利，中央政府是願意的。



本欄多次建議在萬山群島的桂山島填海，將之歸屬香港，至少可新增三千公頃土地，離大嶼山只是四公里，便不用破壞香港領海海域的生態，保留香港海域一帶的離島和沿岸地方的歷史文化和村鎮景觀。



若再進一步，香港實在可以與澳門一起，向中央政府爭取，把珠江口的眾多島嶼，由澳門與香港均分；近澳門的劃歸澳門，近香港的劃歸香港。於是，在香港的索罟群島與蒲台群島以外，便可包括擔桿島、大小萬山島、外伶仃島等。如果桂山島可以填海，大萬山島、外伶仃島、東澳島等都可以填海擴建。



珠海本計劃把萬山群島發展為中國的馬爾代夫，但資源能力不足。假若香港接收，便不單只是休閒旅遊，更可擴大香港的市區，成為「海上新界」，成為副市中心區、創新區、教育區和新的公私住宅區，而且可以把部分葵涌碼頭轉移，利用附近的國際航道，更有效地發揮離岸貨櫃碼頭作用。雖然未必比得上上海的洋山港，卻可藉此稍減香港航運衰落的趨勢，與深圳更好合作，也可騰出葵涌地作另外的發展。



香港土地不足，格局狹小，應對不了國際大都會的要求。接收萬山群島可發展出幾千公頃，成本與效益勝過「明日大嶼」，更可藉此參考威尼斯，把「海上新界」開發，擺脫一直以來由地產商主導的發展模式，也可作為粵港澳大灣區的創新發展之舉。