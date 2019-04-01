朝廷要將中央全面管治權和香港特區高度自治權有機結合起來，一個重要環節就是要「教育、改造」香江府衙的公務員。這支隊伍由英夷建造，行的是文官制度，表面上「政治中立」，實際上很明白自己的效忠對象。這支隊伍的高層官員都是英夷教育培養的「精英」，不可能沒有強烈的思想傾向、利益傾向，不可能「政治中立」。九七回歸前，他們奉英夷之命管治香港，九七後，他們整班進入特區政府，不，更準確的說他們就是特區政府，香港的管治權在他們手裏一點沒變，他們的思想和政治心態也沒變。



英夷打道回府，令他們的效忠對象失去了「憑藉」，但不會自然轉換到中國身上，更不會有「國家意識」、「國家觀念」。其中的「港英餘孽」，特別是被英夷刻意培養、提拔為「港人治港」的人物，他們身在漢營心在曹，那是毫不奇怪的。他們利用香港特區的高度自治，將香港的管治引領到甚麼方向、搞成甚麼樣子，對香港、對一國造成了甚麼負面影響，更是有目共睹。這樣的狀況，朝廷不可能不管，否則中央全面管治權無從落實也。



對此，朝廷已有所行動。這些年，每逢國有大事，例如「黨代會」、「人大政協會議」召開後，朝廷都會派大員到港向他們「做宣講」。今次則由朝廷駐港大臣「親赴」香江府衙總部滔滔不絕一個多鐘頭，講得最多者是國家發展和香港發展的相互關係，是香港如何更好融入國家發展大局，他們一是要有「一寸丹心唯報國」的政治忠誠，「練就過硬政治本領」；二是要「練就過硬改革創新本領」，迎難而上；三是要樹立風險意識和底線思維，維護香港當前穩中向好的勢態；四是要不斷增強「為官避事平生恥」的責任擔當，「志不求易，事不避難」。



朝廷駐港大臣對香江府衙高官的宣講內容、文言表達，有如內地官場首長做報告，為的是要香港官員轉變思想，跟上形勢，也是在把香港公務員當成國家公務員的「特殊組成」，把他們慢慢納入國家治理體系，中央全面管治權遂有抓手也。