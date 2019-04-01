解放軍陸軍官方微信號日前誤用大漢奸汪精衞詩句，引起一場不大不小的政治風波，雖然軍方迅速刪除文章，並向公眾道歉，但仍遭不少網民批評和指摘。根據軍媒解釋，文章來自投稿，因為編輯文化素養不足，編審把關不嚴，沒有仔細甄別引用文字的出處，造成嚴重失誤。



如果只是因為編輯文化素養不足而誤用詩文，問題倒是不大，怕只怕有人刻意為漢奸塗脂抹粉，性質就不一樣了。這些年內地掀起一股「翻案」歪風，部分文人譁眾取寵，紛紛為歷史公認的漢奸佞臣鳴冤叫屈，以致出現不少奇談怪論。在他們筆下，宋代奸相秦檜成為「千古名臣」，他與宋高宗謀害岳飛是「不得已而為之」，投降金朝更是相當於促進中華民族「歷史大融合」；而汪精衞更變成「忠義烈士」，他當年投靠日本，是為了「曲線救國」，拯救中華民族云云。



這些奇談怪論不僅扭曲歷史，顛倒是非，而且導致人心混亂，道德淪喪，使中國人的傳統價值體系面臨崩潰，使社會上出現一種愛國有罪、賣國有獎的惡劣氛圍。香港李漢奸公開叫囂「日日做漢奸」，固然是以醜為美，恬不知恥，而整個社會何嘗不是如此？當人人習非成是、以做漢奸為榮，這個民族還有希望嗎？



不管怎麼說，漢奸就是漢奸，塗脂抹粉也成不了民族英雄。汪精衞年輕時確實懷有一腔熱血，他的詩句「慷慨歌燕市，從容作楚囚。引刀成一快，不負少年頭」曾令人擊節讚賞，可惜他後來充當漢奸，賣國求榮，被永遠釘在歷史恥辱柱上，任何人都無法替他翻案。最諷刺的是，這首詩其中兩句「留得心魂在，殘軀付劫灰」竟一語成讖，汪精衞的墳墓後來被蔣介石下令炸掉，焚屍揚灰，冥冥之中一切自有天意。



「爾曹身與名俱滅，不廢江河萬古流。」汪精衞落得如此可悲下場，難道還不足以令今天的大小漢奸們引以為戒？