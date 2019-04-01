今日是愚人節，也是新一個財政年度的開始，說港府的財政預算案早已淪為愚人節笑話，一點不過分。



截至今年二月底，港府財政盈餘達到九百九十八億元，接近千億，不僅比去年預算的四百六十多億元盈餘高出逾倍，亦比港府上月發表預算案時確認的五百八十多億元高出近倍，可見香港的財政預算案已經淪為失算案、瞎算案、胡說案，根本就沒有意義。



事實再次證明，財爺陳茂波雖然是會計師出身，惟其計數能力不如小學生，更順帶為「史上最廢財爺」鬍鬚曾平反。



最可笑的是，每次發表預算案，特區大掌櫃都故作憂心忡忡狀，多談風險，少談機會，描繪環球經濟大勢總是十分惡劣，談到香港本身處境總是危機四伏，加上最近中美貿易戰，港府更有大把理由「未雨綢繆」、「審慎理財」。其實，這一切都是為減少扶貧紓困措施提供藉口，而今年預算案在派糖方面的確大為收縮，堪稱一份「減糖」預算案。然而，港府要求市民減糖瘦身，卻安於自己的腦滿腸肥。庫房累計已達一萬二千多億元，過去有「肥到着不到襪」之譏，如今恐怕找不到合適的語言來形容其癡肥。



《基本法》為港府規定了「量入為出」的財政紀律，但港府一直「量入少出」甚至「量入不出」，令香港失去許多投資機會，大量民生問題積重難返，並造成香港的官富民窮。由於公帑多到沒處去花，港府不是成立各種「未來基金」收收埋埋，就是推出一大堆基建工程，而這些基建無不貴得驚人，在元朗建一條行人天橋需要十七億元已經夠嚇人，最近港府建議在橫洲建一條二十米長的小隧道，預算居然要兩億元，即每米成本是一千萬元，堪稱「貴出宇宙」，「明日大嶼」的成本將有多高已是不言而喻。



為何港府熱衷於基建而香港的基建總是那麼貴？說穿了就是利益輸送，官商勾結！