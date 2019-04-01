英國脫歐協議在國會三度表決失敗，凸顯這個老牌民主國家的代議政治進退維谷，民主失能。脫歐的懸而未決，國家陷入分裂，正走向不確定的未來。在脫歐議題上，英國政黨意見分歧，眾說紛紜，以保守黨文翠珊為首的「軟脫歐派」，主張應按照與歐盟協商好版本進行有秩序脫歐，但是有關脫歐協議在國會已三次被否決。「硬脫歐派」則主張不計一切代價，強行脫離歐盟。工黨是「反脫歐派」，支持就英國是否應脫歐舉行第二次公投。自民黨亦主張留在歐盟。



反對英美模式民主政治的人，又可以振振有詞揄揚權威政治的好處。然而，民主的失能，政治的亂象，那是政黨和政客的權力爭逐失德以及脫離民意所造成的。許多民主國家的選民的投票行為開始改變，選民出於反對和不信任而投票，多於由於支持和信任而投票。



英國的代議政治歷史悠久，如今左右支絀，令權力的移轉，將不再是政黨可以完全操弄，因為選民通過不信任運動，可以有機會改變現狀。不過，相對而言，美國的民主政治似乎仍然穩固，那是拜可大可久的權力制衡政治機制所賜。一八○○年十一月一日，美國第二任總統亞當斯來到白宮，成為第一位住在這棟全球對民眾最為開放的元首官邸的人。住進白宮的第二天，亞當斯寫信給他的妻子說：「願上天賜福給本屋，以及往後住進來的所有人。願此屋頂下的統治者，都是誠實睿智的人。」小羅斯福總統後來把亞當斯的話鐫刻下來，掛在國宴廳火爐壁頂上。美國的制憲先輩、開國元勳，不但率多誠實、睿智，而且高瞻遠矚。聯邦憲法可大可久，不管是誰人入主白宮，即使內政、外交政策會有若干改變，美國的立國精神，以及人人服膺的聯邦憲法所揭櫫的治國原則不會改變。華盛頓有名的「告別演說」，為之後兩百年的美國政治長治久安奠定了基礎，獨權總統和民粹領袖不會受到歡迎。



美國開國元勳之一的富蘭克林在制憲會議上說：「我承認此憲法中有若干部分我現在不贊成，但我不能確說我將永遠不贊成。因為我活得久了，我會有多次的經驗，被更佳的報道或更充分的考慮所逼迫而改變，甚至於重要的問題亦然，這些意見我曾經認為對的，後來卻發現不對。因此我年齡愈大，我就愈懷疑自己的判斷，並且更尊重人家的判斷。」這樣的話，不會出自東方社會大權在握的人口中。民主除了形式、內容之外，還有寬容、妥協的精神。在中國人的國度，都已經是二十一世紀了，人們還在胡謅甚麼民主要循序漸進，甚或是支持領導人「依法治國」，實行「開明專制」！