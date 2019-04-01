隨着林鄭親自交代第二度撤回無約束力議案，不會再次硬闖立法會，擾攘多時的三隧分流方案正式壽終正寢，港人將繼續飽受塞車之苦至少到二○二三年西隧專營權屆滿。至於到時港府是否有辦法分流車輛，那是到時的事，關人個關了。



林鄭跪低的藉口是方案得不到議員支持。這就好笑了，一個不得人心的爛方案，以兩隧加價補貼西隧減價，益的是大財團，苦的是小市民，根本不可能得到社會同意。別說今年底就是區議會選舉，明年又是立法會選舉年，政客為保選票不敢與民為敵，即使保皇黨想保也是無從入手。尤其是早前鬧到滿城風雨的收緊長者綜援門檻，林鄭囂張地將虐老責任推卸給建制派，辣㷫一眾保皇黨，如今換來議員不支持三隧分流方案，令港府顏面盡失，只是林鄭得罪人多的等價交換而已。



最荒謬的是，三隧分流方案在年初已跪低了一次，運房局局長陳帆竟然還好意思在不作主要改動之下，以幾乎原封不動的方案再次闖關，完全不給建制派一個下台階，不撞板才怪。要知道，爛方案最令人反感之處是紅隧東隧大幅加價，林鄭更指這是與西隧公司私下密斟的成果，企硬不修改，擺明只顧大財團利益，不顧小市民感受。現時三隧總收費為一百一十五元，新方案下變成一百三十元，駕駛人士百上加斤；西隧則表面減價，實際上密食當三番，加上政府慷慨補貼，穩賺不賠。如此赤裸裸的嫌貧愛富，港府撞板後不怪罪自己，反怪罪議員不支持，簡直姓賴。



林鄭剛愎自用，官到無恥膽自大，自恃建制派天職就是保皇，凡事以為「夾硬來」就能過關，根本不將人放在眼內。由去年財政預算案企硬不派錢到不得不派，由堅持收緊長者綜援門檻到增加「就業支援補助金」補鑊，再到修訂《逃犯條例》剔除其中九項罪行，港府一跪再跪，完全是咎由自取。