早前，有小伙子來我家閒聊，有一件事他在幾小時的談話中重複了三次，可見十分在意。就是在農曆大年初一，他玩了一回網上遊戲，越洋跟不認識的台灣年輕人做隊友，在遊戲過程中只是犯了一個小錯誤，對方竟然出言詛咒他「死全家」！



小伙子憶述起來忿忿不平，筆者卻覺得不稀奇，平日經常聽人說台灣是個好地方，民風如何淳樸，我向來一笑置之，還是昨天本欄那句話嘛，這年頭人們的判斷力弱，多數人的意見，有多數機會是錯的。



以往，台灣的民風確是淳樸，但自從開放民主選舉後，不少政客為了爭取選票，彼此以暴易暴，上行下效，整個社會風氣便日趨敗壞。所謂的「暴」，不一定是用武力，惡言惡語就叫語言暴力，台灣人長期受這種不良風氣感染，人心變得躁動不安，說話愈來愈「冇品」。



那小伙子碰到的不是孤立事件，台灣很多地位高、讀書多的人都是惡口毒舌，台北市市長柯文哲曾收到外國訪客的禮物，覺得不合用，竟公然說會丟到垃圾桶裏；國民黨主席吳敦義為了幫黨友助選，便對政敵作人身攻擊，嘲笑前高雄市長陳菊像隻大肥豬。如此低俗、缺德的話，在香港，就連區議會選舉也不會出現。台灣人近日愛說：「票投國民黨，台灣變香港」，我說嘛，台灣就是想變香港，恐怕還不容易變哩。



過去幾年的台灣，猶如妖獸都市，有人當街殺害一個不認識的小女孩，又有人在捷運車廂內肆意揮刀斬人。香港再不濟，也甚少發生這樣的事，一葉落而知天下秋，況且台灣早已遍地落葉，竟然還有人說當地民風淳樸，豈不為識者所笑？



此地有部分傳媒為了攻擊中、港政府，煽動港人移民，所以便肆意吹捧台灣，將當地描述成樂土，很多人不辨真偽，竟信以為真。所以嘛，這世界真是救民生易，救民智難呀！