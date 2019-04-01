香港的教育制度千瘡百孔，就係人都知。呢，如果香港的教育係掂嘅，多數高官啲仔女又何必一個二個都送去英、美、加、澳等留學？依老朽看，就係香港的教育太着重表面成績，學校為了追求成績，便衍生了所謂「操練文化」，TSA的廢除爭議，便是個好例子。學校少了「愛的教育」而只追求冷冰冰的「成績」，作為家長，有能力的自然希望送孩子出國，在一個活潑健康的學習環境成長。



最近因為有教師自殺，某教學團體不斷被揭有校長如何「迫害」老師，致令教師又是𠝹手又是撼頭自殘。老朽曾在該機構任教二十多年，一個辦學團體旗下有那麼多中小學，其中難免良莠不齊，老朽經歷好幾任校長，有些確有教學理想，自然不會在小事上諸多留難教師；有些不學無術，但只要門面裝飾得好看，也一樣是教育界「翹楚」。



事實上，校長與教師的對立，不應單看片面之詞而遽下判斷。當然，如果一再出現教師也沒有抗逆能力，情緒失控，我們的教育制度肯定出了大問題，教育局局長還能熟視無睹嗎？老朽最近重溫司徒華的《大江東去》回憶錄，其中談到他從事四十年教育工作，如何馴服最頑劣的學生。華叔說，對學生教育方面，第一要有愛心，第二要有耐心，第三要有恒心。他指出，「教書，不能一曝十寒，對學生要關心，他有甚麼長處、短處，要記在心裏，但學生的過失，不要太過上心……我重視教學生的責任感。我教學生，傾注了很多感情，我關心他們，了解他們，同時渴望他們成長。」講到尾，教育就是愛的教育，而這也許正是當今校園最缺乏的。



華叔教語文，對於作文，他着重啟導，認為「改」作文而不是「教」作文，是本末倒置，「改」沒有教學效果，學生不會因為教師的「改」而提高寫作興趣和能力。明乎此，好老師又怎麼會只為查簿做門面的「改」而忽略真正的「教」？