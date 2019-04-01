港府未能收回欠款導致撇帳嚴重，過去三個財政年度已經累積十一億元的撇帳，令全城嘩然。立法會關注聯合國難民署拖欠本港當年照顧越南難民涉及的十一億元開支，欠款三十年仍未收回。立法會保安事務委員會將於四月二日商議如何追數。



上世紀七十年代大量越南難民湧港，港府為了應付問題，於一九八八年與難民署簽訂協議聲明書，列明難民署會支付照顧所有尋求庇護者、難民及被確定為非難民者的支出，港府會將有關開支列入暫支帳目，讓難民署日後償還。然而，難民署在一九八九年至一九九八年間只償還一億六千六百多萬元，至今欠款高達十一億六千二百萬元。難民署多次表示，由於須處理的全球難民和尋求庇護者人數不斷上升，對於能否在可見將來償還欠款，不表樂觀。



由於過去三十年間港府只以「信來信往」及開會形式追款欠缺成效，情況如同「歎慢板收數佬遇着軟皮蛇債仔」。雖然港府追數有困難，但不能無了期拖延如此不負責任，港府應該與難民署訂立時間表，列明還款期限，並且派出專人追數。至於有關欠款未有計算利息，而多年來追款過程亦動用到公務員及行政資源，絕對不能撇帳。



港府一方面要抓緊追數，另一方面要果斷「止血」。保安局最新數字顯示，截至二月底，共有七百零九名假難民早於二○○九年之前已首次在香港提出免遣返聲請。假難民拖延留港，枉花香港納稅人的血汗錢，單是人道援助，每人每年便涉款多達三萬六千元，十年即達三十六萬元，尚未計算法援開支。



七十年代有越南難民湧港，近年又有假難民留港，難民問題如同無底深潭，香港已經為此背負超過五十億元，不應該再要納稅人「出血」使冤枉錢，政府應該盡快修例，加快審核程序，防止假難民繼續拖延留港。