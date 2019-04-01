美國貿易代表萊蒂澤及財政部長姆紐欽在北京與中方代表團新一輪高層級貿易談判結束，不過雙方仍未達成協議或共識；而中國副總理劉鶴緊接於近日將回訪美國，進行再一輪磋商。中美談判節奏加快，表面看正進入尾聲，但又似乎陷入膠着，最終能否簽訂協議，現階段仍有懸念。



據外媒引述美國官員消息報道，中美貿易談判在所有領域都取得進展，當中在敏感的強迫外國公司轉讓技術方面，更獲得前所未有的進步，雙方談判人員已進入協議文本逐行字斟句酌的階段；姆紐欽也發文表示會談「極富成效」，並證實劉鶴將前往華府。不過，白宮首席經濟顧問庫德洛卻表示，雙方接近達成協議，但為了達成一個實質性的協議，美國願意讓談判持續數周甚至數月。中美頻繁往來會談，顯示雙方都有意達成協議，但庫德洛又警告若達成協議後中國未能遵循，美國可能再對中國貨品祭出關稅，若中方不遵守，就得冒着可觀風險。這表明未來談判美方將繼續提高要價。



美方願意達成協議，主要有多方面因素，除了中方作出重大讓步，包括在敏感的強迫外國公司轉讓技術以及知識產權保護方面，另一個原因則是中國在全球化、貿易多元化、國際關係多邊化領域獲得一定突破，包括中國與意大利簽署了「一帶一路」倡議諒解備忘錄，和法國發布了共同維護多邊主義、完善全球治理的聯合聲明，明言維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。



另一方面，歐盟委員會近日公布5G網絡安全指導方針，未強制或建議排除華為參與，呼籲成員國不必理會美國要求，令美國試圖圍堵華為受挫，而波音客機事件無形中也給北京增加了談判籌碼，加上貿易摩擦近一年來，仍未見到中國經濟被打垮，中國抗壓力超過外界預期，美國或逐漸失去耐性。



既然願意達成協議，美方自然要不斷提高要價，爭取更大利益。事實上，美國總統特朗普之前聲稱，即使雙方達成協議，美國預期將在「相當長時間內」維持對中國產品徵收關稅，不會取消；同時要求中國增加購買美國商品，將採購逾萬億美元商品的提議增加一倍或兩倍；又指如果無法與中國達成「偉大協議」，美國就絕不參與。



特朗普對華的態度再度轉趨強硬，主要是美國國內輿論近期都轉向支持他施壓北京改變不公平貿易，而美國政經界促使中國改變經濟結構的聲音亦更加凝聚，例如在中國的美國商會調查顯示，多數美國公司贊同美國增加或維持對中國商品的關稅，支持美國政府推動中國作出結構性改革的公司比去年增加了一倍，政治和外交界精英最近更組成「應對中國威脅委員會」。



顯然，在民意支持下，特朗普對華只會更強硬，尤其是美國司法部歷時近兩年的「通俄」調查結果出爐，特朗普獲證沒有串通俄羅斯，洗脫嫌疑，意味纏繞他的最大政治危機已消除，這將使他以更強勢手腕應對中美貿易談判，更強勢向中方要價。中美雙方近期能否順利達成協議，顯然仍難以樂觀。