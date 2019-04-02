正論：引渡修例挾風雷　牛鬼蛇神齊出洞

風乍起，吹皺一池春水。港府最快明日將《逃犯條例》修訂草案提交立法會首讀，不僅招來反對派上街抗議，亦遭司法覆核，有人要求法庭確認草案沒有追溯力，無權移交在草案生效前涉嫌犯法人士，預料類似的政治及司法挑戰將陸續有來。逃犯引渡條例尚未修訂，已隱然挾風雷之勢，嚇得牛鬼蛇神齊齊出洞，大有惶惶然不可終日之狀。



本地商人劉鑾雄及羅傑承多年前捲入澳門歐文龍「世紀貪案」，各被澳門法庭判囚五年三個月，惟因其一直生活在香港，而港澳之間沒有引渡協議，因此有關判決無法落到實處。事實上，劉鑾雄一案並非孤立，這麼多年來，不少人利用香港與世界大部分司法區沒有引渡條例的漏洞，在境外犯案後，只要能逃回香港就安然無恙，所謂「法律面前人人平等」已淪為一句空話，有人批評香港是藏污納垢的「梁山泊」、「逃犯天堂」，一點都不誇張。



所謂知恥近乎勇，港府建議修訂引渡條例，以個案處理方式引渡逃犯，覆蓋所有不同的司法區，這就填補了法律空白，在台灣殺人後逃回香港避責的冷血嫌犯固然難逃正義審判，其他類似逃犯亦不可能繼續逍遙法外，影視劇中常見的「不管你逃到天涯海角，都會將你捉拿歸案」場景終將成為現實。對廣大港人而言，修例有助洗脫香港「逃犯天堂」惡名，還社區以安全，這是一件大好事；但對那些心中有鬼的人來說，則有如末日來臨，他們在修例之前全力反撲，企圖將之拖延直至拖垮，乃是出自本能的反應，堪稱最後的掙扎。



這些年來，反中亂港集團在香港要風得風，要雨得雨，為所欲為，不僅發動為期七十九日的非法佔中，將香港攪得周天寒澈，雞犬不寧，「港獨」更與台獨、藏獨、疆獨、蒙獨等合流，大有「五胡亂華」之勢，而他們之所以如此猖狂，除了仗着外部勢力背後撐腰，港英餘孽暗中庇護，司法機構充當保護傘，亦是鑽了香港與內地沒有引渡條例之漏洞，因此有恃無恐。然而，一旦修例通過，就會成為懸在其頸後、隨時斬下來的利劍，足令其聞風喪膽。



這就難怪，壹傳媒黎智英聲稱修例比「二十三條」立法更恐怖，人稱「李漢奸」的李柱銘恐嚇說所有來香港的人包括外國人都有危險，「民主阿婆」陳方安生越洋告狀，要求外部勢力向港府及中央施壓，更有人欲引台獨勢力為奧援，聲稱台灣人進入香港同樣有被捉去大陸受審的風險。總之，反中亂港勢力為阻撓修例，不僅全力將之政治化、妖魔化、陰謀化，更搞了一場大遊行，企圖藉民意向當局施壓，同時吸引國際社會的關注。



但正如魯迅指出，「搗鬼有術，也有效，然而有限，所以，以此成大事者古來無有。」從周日反修例遊行場面淒淒慘慘戚戚觀之，示威變成示弱，簡直自暴其醜。可以相信，在中央及民意支持下，修例通過是大概率的事，反對派與其徒然頑抗，不如早想脫身之計，走得快才是好世界！



