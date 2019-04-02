神州觀察：解放軍不識漢奸　和平病銹蝕精神

拿破崙說過，世界上只有兩種力量，即利劍和精神，但從長遠來說，精神總能征服利劍。解放軍曾以「小米加步槍」打贏裝備精良的國民黨軍隊，並在朝鮮戰場上與美國為首的聯合國軍打成平手，靠的就是英勇頑強的血性精神。如今雖處和平時期，軍隊仍應居安思危，牢記歷史，否則一旦烽煙再起，勢必潰不成軍。



解放軍陸軍官方微博日前發表了題為《這些歷史，我們從未忘記》的文章，藉以報道陸軍駐南京某防化旅官兵赴雨花台烈士陵園，緬懷革命先烈，誰知文章開首便引用抗日時期大漢奸汪精衞的詩句，被指犯下嚴重政治錯誤，事後雖然迅速刪貼及致歉，卻難獲公眾原諒。



汪精衞於抗日期間投靠日本，並打着「曲線救國」旗號成立南京偽政府，出賣國家民族利益，被封為中國頭號大漢奸，這是人盡皆知的事實，軍隊沒有任何理由不知道此事，偏偏此次犯下如此低級錯誤。最諷刺的是，軍方明明是為緬懷革命先烈，欲表達不會忘記歷史的初衷，結果卻弄巧成拙，完全忘記了如此臭名昭著的歷史罪人，實在貽笑大方。



內地軍媒早前曾發文批評，指「和平病」是軍隊的慢性毒瘤，像溫水煮蛙一樣麻痹着軍人的神經，能使一支曾經摧枯拉朽的軍隊變得武備廢弛，能讓一柄寒光四射的利劍變得銹漬斑斑，可說是一語中的。多年來解放軍早已刀劍入庫，耽於安樂，連能否再打仗都成了疑問，昇平日久更讓一些人習慣當「和平官」、做「和平兵」，平時不但無心備戰訓練，更幻想着能永遠天下太平，畏戰怯戰避戰思想氾濫，即使能「召之即來」，亦難逃丟盔棄甲、狼狽逃竄下場。



汪精衞的「曲線救國」主張說白了就是害怕犧牲，宣揚投降主義，認為彼時的中國太弱，絕無打敗日本的可能，其漢奸賣國行為無疑沉重打擊了當時的軍民抗日激情，加重了中國人的苦難。忘記歷史便意味着重蹈覆轍，尤其汪精衞亦曾有過「引刀成一快，不負少年頭」的豪情壯志，最終卻自食其言，將家國存亡命運寄託在侵略者身上，這種不切實際的想法及思想轉變過程本應引起足夠警惕，解放軍安逸久了，連漢奸賣國賊說過甚麼也不再記得，難保將來不會做出同樣的事來。



事實上，解放軍近年負面醜聞不絕，早已為人詬病，譬如軍中腐敗肆虐致使大量軍費被侵吞，買官賣官、走私軍火、非法經商等行為氾濫成災，屢遭曝光的軍演失誤及造假等問題令軍隊戰鬥力一再被削弱，軍心渙散思想麻痹，又何談戍邊衞國、保境安民？尤其當下正值中美貿易戰，大國博弈與地緣政治衝突此起彼伏，投降主義斷不可任其散播。



