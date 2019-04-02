世界視線：停中美國家援助　特朗普本末倒置

美國總統特朗普日前再就非法移民問題炮轟鄰國墨西哥，聲稱美國邊境人員已無法處理更多非法入境者，揚言下一步將關閉美墨邊境；他同時宣布將終止對薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯的援助，以懲罰它們任由國民離境逃往美國。



一如既往，特朗普在社交網站對民主黨火力全開，強調要修正由民主黨提出、軟弱及愚蠢的移民政策「易如反掌」，在不到一個小時內投票，問題即可迎刃而解。可惜民主黨並不在乎罪案率因非法移民湧入而飆升，他們只是想千方百計阻止共和黨取得勝利。



連特氏也承認，全面關閉美墨邊境將造成兩地經濟數以億美元計的損失，但認為那是「必要的惡」，也是民主黨人堅拒興建圍牆造成的惡果，不是「人民公敵」是甚麼？



至於停止對薩爾瓦多等三國援助，也是典型的特朗普作風。情況正如巴基斯坦反恐不力，特氏也是以該國「拿錢不辦事」為由，關掉水喉。根據國土安全部部長尼爾森所說，新一波「大篷車難民」正在醞釀當中，人數可能多達數萬。對此自由派媒體多認為有作大之嫌，實情是部分報道手法也值得商榷，它們的消息來源居然是大篷車難民的組織者，情況好比問犯罪團夥是否有意作案，根本搞錯了方向。美國南部的邊境是否出現危機，除了特朗普當局大肆吹噓，連奧巴馬政府的國土安全部部長約翰遜也不諱言，邊境執法部門負擔之重，是他前所未見。



當然，停止資助中美洲三國是否對症下藥，本身不無疑問。即使當地政府如何腐敗，但部分資金也能分配到志願團體手中，多少能改善當地人民生活，一刀切停止援助反而會令情況雪上加霜，若再加上墨西哥當局放軟手腳，即使美國關閉邊境，能否堵截滔滔而來的難民怒潮頗成疑問。最重要的是，中美洲國家弄到今時今日的不堪境地，美國多年來介入當地政局，壟斷當地經濟利益，本身就難辭其咎。山姆大叔最近重唱門羅主義的老調，既然「美洲是美洲人的美洲」，大家都是自己人，為何拒絕伸出援手？



