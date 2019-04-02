功夫茶：救生員人手短缺　康文署官多為患

篤篤篤撐！今日功夫茶主角、康文署署長李美嫦出場，勞煩看官們預備定泳帽泳鏡泳衣泳褲加埋人字拖，不過就唔係掟爆廢官，而係送畀佢做禮物，事關公眾泳灘同泳池又鬧救生員荒，睇怕李署長遲早要率領一眾官僚落場頂更！



唔係講笑，泳季尋日一開鑼就落筆打三更，港九新界共有六個康文署轄下泳池因為救生員不足，而要暫停部分設施，其中有泳池要去到月中至重開，有游泳池開放時間更要另行通知，變相令市民無了期等待。



喂，年年泳季年年救生員荒，周而復始，沒完沒了，市民早就忍無可忍。真係諗極都唔明，泳池海灘救生員人手編制有晒規定，點可能年年都搞到裙拉褲甩，揦手唔成勢？大家聽吓救生員工會頭頭噏乜，自然一清二楚。佢老哥預計全港將欠缺超過三百名季節性救生員，情況同舊年相差無幾。特別係公眾泳灘，人手短缺情況更加嚴峻，部分請唔夠一半人手，促請政府加強招聘並改善救生員職系云云。



睇到喇，班救生員之所以有恃無恐，鍾意就身體唔舒服，鍾意就野貓式罷工，講到底就係因為人手不足，睇死政府唔敢嚴懲鬧事者，於是咪吊高嚟賣，要呢樣要嗰樣囉！



公說公有理，婆說婆有理，康文署同班救生員拗數，邊個着邊個唔着，外人好難講得埋，但次次搵着市民嚟搞就絕對唔啱。尤其係康文署，咁多年嚟被人玩到陀陀擰，香港七百多萬人口，唔通搵齊救生員真係難比登天？你話醫生咁郁吓培訓十年八載，請外援就話難啫，救生員專業門檻有幾高大家心照，有錢你驚班唔到救兵？使揸頸就命，跪地餼豬乸？



當然喇，話又要講番轉頭，以康文署官員之懶，管理之廢，畀佢請得夠人都未必係好事。你知喇，有啲救生員返工等放工，𥄫女打機又一Day，部分更加當正泳池係私人會所，開P打邊爐樣樣齊，人手唔夠閉門謝客，市民頂多都係掃興，救生員返工瞌眼瞓咯喎，泳客有咩冬瓜豆腐，隻鑊冇人孭得起。最怕係唔好彩請着個好似郭紹傑之流嘅「害生員」，被指呃病假要納稅人白養唔在講，「養傷」期間做埋漢奸黎私人保鏢，鬼打冇咁精神，點止捉老鼠入米缸咁簡單，直頭係養狼狗咬心口。



所以話，簡單如請救生員都搞到一鑊泡，講到尾都係班廢官之過。香港地唔單止救生員，公屋單位、老人院舍以至死人龕位，樣樣皆缺，唯獨廢官氾濫成災。既然救生員人手短缺，康文署官多為患，唔該拿拿臨落泳池睇場喇，篤撐！



