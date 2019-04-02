香港反中亂港集團反對修訂《逃犯條例》和反對「一地兩檢」的手法是一個套路，先是故意歪曲，偷換內容，轉移視線，繼而不斷抹黑、誣衊，扣上「惡法」的帽子，蠱惑煽動，恐嚇全體港人——不管是否違法都在中共一貫的「無法無天」的打壓中；只要修訂了《逃犯條例》和通過了「一地兩檢」，北京可隨時、隨地、隨便找一個理由，甚至毋須理由，就能將人「拉走」判罪。



於是他們號召港人「出聲」，上街遊行，說是要捍衞「人權、法治、自由」、捍衞「一國兩制」。他們還把這個套路用之於向美英主子告洋狀，並哀求洋主子，你們可要趕緊「嚴重關注」呀，否則「貴國在港利益」、「貴國人士」也會難逃中共魔掌呀，護主心切比主子還急。其實老美、老英這些「法治國家」怎會不知道，「以法論法」，他們是在胡說八道、危言聳聽，不過對這些洋奴漢奸的忠心表現還是很欣賞的，要給予積極鼓勵和熱情肯定的，何況他們提供的反華彈藥非常及時，正中下懷也。



這樣的訟棍套路，反中亂港集團早已用老用濫，二十多年如一日。只不過，早些年他們抓住的「議題」，歪曲、抹黑、恐嚇、煽動起來還似模似樣，例如政改、二十三條立法，尚算政治性很強，很容易將其和破壞人權呀、法治呀、自由呀、民主呀，一國兩制呀等等「掛鈎」。他們也很容易把自己打扮成「正義化身」，是「為港人爭取利益」、是「維護一國兩制」，以此欺世盜名，製造風潮不難，有很強的欺騙性，他們也高興的得逞了不短的時間。



只不過，假的就是假的，偽裝應當剝去。時間久了，他們的所作所為不但在政治性議題上自我揭穿，實乃為反而反，逢中必反，暴露了不惜毀掉香港製造動亂的真面目，而且黔驢技窮、氣急敗壞，連修訂《逃犯條例》、「一地兩檢」這樣的非政治性議題也拿來大做煽動性政治文章，生拉硬扯，胡亂類比，他們的虛偽、自私、無賴已經喪心病狂，全無底線。



然而，這也很好，教育了港人，令他們的訟棍式欺罔聲名更劣也。