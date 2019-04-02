反對派為了阻止港府修訂《逃犯條例》，無所不用其極，除了將之政治化、陰謀化、妖魔化，還搞了一場遊行，可惜應者寥寥，他們聲稱有一萬二千人參加，警方數字則只有五千多人。難為反中亂港傳媒出盡九牛二虎之力宣傳鼓動，漢奸黎、李漢奸及政治主教更是赤膊上陣，簡直拚了老命，結果還是冷冷清清，實在丟人現眼。



當局修例堵塞漏洞，以洗脫「逃犯天堂」惡名，本是順應時勢之舉，也符合國際標準，為何反對派如此害怕？答案很簡單，他們心中有鬼，所以處處皆鬼。漢奸黎聲稱修訂《逃犯條例》「慘過二十三條」，李漢奸更指所有來香港的外國人都有危險，極盡危言聳聽，恰恰證明他們心虛膽怯。這班人勾結外部勢力，整天興風作浪，無事生非，將香港搞得烏煙瘴氣，自知罪孽深重，難免惶惶不可終日。如今他們有司法保護傘罩着，可以肆無忌憚，一旦失去保護傘，將很難再逍遙法外，這正是他們將修訂《逃犯條例》視為洪水猛獸的真正原因。



說穿了，從阻止二十三條立法，到抹黑高鐵一地兩檢，再到反對修訂《逃犯條例》，反對派的目的都是要將香港變成法外之地。然而今時不同往日，他們的號召力大不如前，愈是危言聳聽，愈是令人反感。君不見，民主黨成員林子健在高鐵一地兩檢風波中自編自導自演「鬧市綁架」苦肉計，企圖嫁禍內地「強力部門」，製造恐慌情緒，結果弄巧成拙，自暴其醜，難道反對派還想再試一次？



高鐵通車半年多了，反對派之前聲稱只要在西九看Facebook就可能被拉，甚至只要走近高鐵總站就可能被擄走，這些情形到底有沒有出現？反對派自己弱智也就罷了，不要把所有港人都當成白癡。正所謂，平生不做虧心事，半夜敲門也不驚。一個人行得正企得正，便無所畏懼，只有那些作奸犯科的罪犯才會害怕遭到引渡，漢奸黎之流與其提心吊膽，何不及早開溜？